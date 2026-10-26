Dua Lipa, gati të bëjë namin në Coachella 2027? Bisedimet janë serioze!
Dua Lipa është në bisedime të avancuara për të qenë një nga emrat kryesorë të festivalit gjigant Coachella në vitin 2027! Kjo lëvizje, nëse finalizohet, do ta çimentonte edhe më shumë statusin e saj si një nga artistet britanike më të suksesshme globalisht. Imagjinoni, skena e Coachella me Dua Lipën – do të ishte epike!
Nëse marrëveshja mbyllet, këngëtarja me origjinë shqiptare do t’i bashkohej listës së yjeve të mëdhenj që kanë kryesuar festivalin amerikan, si Lady Gaga dhe Sabrina Carpenter. Sipas një burimi, në vitin 2023 ajo ishte në bisedime me organizatorët, por zgjodhi të përqendrohej te Glastonbury. Kësaj radhe, pas një turneu botëror fantastik në stadiume, duket se organizatorët po bëjnë vërtet përpjekje serioze.
Një burim i cituar nga mediat britanike shprehet qartë: “Shfaqjet do të shënonin nisjen e një epoke të re për Dua-n dhe do ta konfirmonin si një nga emrat më të mëdhenj të pop-it”. Dhe le të jemi të sinqertë, sigurimi i saj do të ishte një fitore e madhe për Coachella, sidomos pasi bisedimet me supergrupin koreano-jugor BTS, sipas raportimeve, nuk përfunduan me marrëveshje.
Burime pranë negociatave thonë se BTS kishte pasur diskutime paraprake, por vendosi të fokusohej te turneu i vet. Pra, duket se Coachella ka kthyer sytë te Dua Lipa.
Dua Lipa po përgatitet gjithashtu për albumin e saj të katërt në studio, i cili vjen pas suksesit të “Radical Optimism” të vitit 2024, që arriti vendin e parë në klasifikime. Siç duket, këngëtarja ka në plan edhe një turne gjigant në stadiume gjatë vitit të ardhshëm (2027), që pritet të jetë shoqërues i kësaj ere të re muzikore. Kënga e parë nga albumi i ardhshëm pritet në fillim të vitit të ardhshëm, megjithëse ende s'kemi një njoftim zyrtar.
Nëse konfirmohet, pjesëmarrja në Coachella 2027 mund të shërbejë si platforma perfekte për prezantimin e kapitullit të ardhshëm të karrierës së Dua Lipës. Për momentin, gjithçka është ende në fazën e bisedimeve, dhe po presim me padurim konfirmimin zyrtar. A jeni gati për t'i parë emrin e saj në krye të festivalit, apo mendoni se është ende herët?