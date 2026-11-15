MAD ShqipëriaMuzikë, VIP-a dhe kulturë pop
Të famshëm

Drake i bën befasi Qendresës në skenë: A po na e vërteton fiksimin me shqiptarët?

Mandy Mandopoulos · 15 nëntor 2026

Reperi kanadez i bëri një surprizë epike artistes sonë Qendresa, duke u ngjitur në skenë në koncertin e saj në Toronto.

Imagjinoni pak: ata kënduan bashkë hitin "Slap The City" dhe audienca, me të drejtë, shpërtheu! Fansat u çmendën komplet, kush mund t'i fajësojë? Kjo paraqitje e papritur vetëm sa e thelloi bindjen tonë se Drake po e shfaq gjithnjë e më shumë fiksimin e tij me gjithë shqiptarët.

Qendresa është një artiste e re në rritje dhe kënga e tyre, "Slap The City", ka marrë mbi nëntë milionë klikime në YouTube. Nuk janë pak, apo jo?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.

Shikojeni këtë lajm në video