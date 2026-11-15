Drake i bën befasi Qendresës në skenë: A po na e vërteton fiksimin me shqiptarët?
Reperi kanadez i bëri një surprizë epike artistes sonë Qendresa, duke u ngjitur në skenë në koncertin e saj në Toronto.
Imagjinoni pak: ata kënduan bashkë hitin "Slap The City" dhe audienca, me të drejtë, shpërtheu! Fansat u çmendën komplet, kush mund t'i fajësojë? Kjo paraqitje e papritur vetëm sa e thelloi bindjen tonë se Drake po e shfaq gjithnjë e më shumë fiksimin e tij me gjithë shqiptarët.
Qendresa është një artiste e re në rritje dhe kënga e tyre, "Slap The City", ka marrë mbi nëntë milionë klikime në YouTube. Nuk janë pak, apo jo?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.