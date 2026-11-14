Violeta Kukaj bëhet gjyshe sërish: Mesazhi për nipin e vogël të shkrin!
Violeta Kukaj është bërë gjyshe për të dytën herë dhe gëzimi i saj është i pamatë! Këngëtarja e dashur ka ndarë me fansat dhe me të gjithë publikun lajmin e bukur, duke publikuar një mesazh të veçantë plot dashuri për vajzën dhe nipin e saj.
Me fjalë që të prekin zemrën, ajo shkroi: Mirë se erdhe në jetë, engjëlli ynë i vogël! Të uroj një jetë të mrekullueshme, të shëndetshme dhe të lumtur, ndërsa rritesh. Nart, Nanushi të do shumë! Këto fjalë tregojnë qartë lumturinë e madhe të Violetës, e cila tashmë e thërret veten "Nanushi" për nipin e saj, Nart. Një dedikim kaq i ëmbël! Kush nuk do të donte një Nanushë kaq të dashur? Urojmë jetë të gjatë dhe plot gëzime për vogëlushin Nart!
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.