Dukagjin Lipa hap zemrën: Për Duan, Kosovën dhe kush e ka fjalën e fundit në shtëpi!
Dukagjin Lipa, babai dhe menaxheri i yllit botëror Dua Lipa, ka dhënë një intervistë ekskluzive gjatë një vizite në Zagreb, ku mori pjesë në një konferencë për zhvillimin e festivalit “Sunny Hill”. Ai ka folur për karrierën e së bijës, marrëdhënien e tij si baba dhe menaxher, si dhe për fuqinë e muzikës në promovimin e Kosovës.
Dua Lipa ka një lidhje të fortë me vendin e origjinës, Kosovën. Suksesi i saj, nga Kosova në skenat më të mëdha të botës, është një dëshmi e punës, talentit dhe përkushtimit. Performanca e saj në festivalin “Coachella” pritet ta bëjë artisten e parë britanike që e kryeson këtë festival prestigjioz, ndërsa dy vjet më parë ajo konfirmoi statusin e saj edhe me performancën në “Glastonbury”.
Krenaria për Kosovën dhe fuqia e artit
Dukagjini është jo vetëm menaxheri i këngëtares, por edhe ideatori dhe organizatori i festivalit “Sunny Hill” në Prishtinë, i cili ka sjellë në Kosovë emra të njohur si Miley Cyrus, Peggy Gou dhe Katy Perry. Ai thekson se muzika mund të ndihmojë në promovimin e Kosovës, duke besuar se “muzikantët dhe sportistët mund të bëjnë më shumë për një vend sesa politikanët”.
Ai ka theksuar se promovimi i vendit dhe prezantimi i tij në dritën më të mirë është një përgjegjësi e përbashkët. Dua e promovon Kosovën në mënyrën më të mirë që mundet, ndërsa ata përpiqen ta bëjnë këtë përmes festivalit “Sunny Hill”. Kjo punë, sipas tij, është krejtësisht vullnetare dhe nuk lidhet me asnjë marrëveshje apo mbështetje nga institucionet shtetërore. Ata janë krenarë për atë që bëjnë, sepse besojnë se Kosova meriton të prezantohet ashtu siç e shohin dhe e njohin ata.
Duke kujtuar periudhën e viteve ’80 dhe ’90 në ish-Jugosllavi, Dukagjini shprehu se atëherë kishte shumë keqkuptime dhe mungesë njohjeje mes njerëzve. Shumë nuk e njihnin realitetin e shqiptarëve të Kosovës. Sot, ai sheh mundësinë për të promovuar mikpritjen dhe bukurinë e Kosovës, duke treguar se vendi i ka mirëpritur gjithmonë njerëzit me krahë të hapur.
Rrugëtimi nga Prishtina në Londër
Dukagjini u kthye pas në kohë, duke kujtuar largimin e tij nga Kosova në vitin 1992 për shkak të rrethanave politike. Ai vendosi të shpërngulej në Londër, një zgjedhje e pazakontë në atë kohë, pasi shumica shkonin në Zvicër, Gjermani apo SHBA për arsye ekonomike. Londra e tërhiqte për shkak të muzikës dhe artit, si një qytet ku mund të dashuroheshe lehtësisht me atmosferën kulturore. Ai ka treguar gjithashtu se gjatë asaj periudhe kishte mbetur i bllokuar në Sarajevë, së bashku me të dashurën e atëhershme, sot bashkëshorten e tij. Sot, ai ndien kënaqësi që familja e tij mund të kthehet në Kosovë dhe të kontribuojë në prezantimin e saj ndërkombëtar.
Dua, menaxheri dhe babai: Kush e ka fjalën e fundit?
Një nga pjesët më interesante të intervistës ishte ajo që lidhej me marrëdhënien e tij me Duan, pasi ai është njëkohësisht babai dhe menaxheri i saj. A krijon ky kombinim vështirësi? Dukagjini thotë se ata kanë arritur të krijojnë një ekuilibër të shëndetshëm. Dukagjini shpjegoi se ata janë shumë të afërt, kuptohen jashtëzakonisht mirë dhe kanë punuar së bashku që kur ajo ishte fëmijë, prandaj i dinë shumë mirë kufijtë mes punës dhe jetës private.
Asnjë vendim i rëndësishëm për karrierën e këngëtares nuk merret pa dijeninë dhe përfshirjen e saj. Ajo është gjithmonë e informuar dhe vendimet merren në konsultim me të. Dhe kush e ka fjalën e fundit? Përgjigjja e Dukagjinit ishte e prerë dhe domethënëse: “Gjithmonë ajo!” Kështu që, në fund të fundit, bota ndoshta nuk e kupton që mbretëresha e popit ka fjalën e fundit edhe në shtëpi, apo jo?