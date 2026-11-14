Mike Myers zbulon detaje për Austin Powers 4 dhe filmin e Gomarit!
Ja ku jemi! Mike Myers, zëri ikonik pas Shrekut dhe personazhit qesharak Austin Powers, ka mbushur internetin me lajme që na kanë çuar në ekstazë. Jo vetëm që po punon për rikthimin e agjentit sekret më të dashur të botës, por ka folur edhe për të ardhmen e universit të Shrekut, duke na dhënë detaje që na bënë të buzëqeshim me veshët lart.
Fansat e tij kanë më shumë se një arsye për të festuar.
Austin Powers: Rikthimi i agjentit sekret?
Po, po! E lexuat mirë. Pas një pritjeje të gjatë, që nga viti 2002 kur doli filmi i fundit, 'Austin Powers in Goldmember', Mike Myers ka konfirmuar se një vazhdim i katërt është në punë. Ai tha, mbrëmjen e së mërkurës, se po e shkruan skenarin “pikërisht tani” dhe po kalon një kohë të shkëlqyer. Kjo është një bombë e vërtetë për të gjithë ne që jemi rritur me agjentin sekret më shik dhe më të papërshtatshëm në të njëjtën kohë.
Myers, bashkë me regjisorin Jay Roach, i cili ka drejtuar filmin origjinal të vitit 1997, 'Austin Powers: International Man of Mystery', si dhe dy vazhdimet e tij, kishin lënë më parë të kuptohej mundësia e një tjetër pjese të kësaj franchise që bën parodi James Bond-in. Por tani, duket se ëndrra po bëhet realitet. Aktori e mbajti të fshehtë shumicën e detajeve, duke thënë me shaka se, meqë Austin Powers është një agjent sekret, nuk mund të thotë shumë. Kjo na bën të mendojmë se çfarë surprizash na pret heroi ynë me dhëmbë të theksuar dhe stil unik.
Gomari merr skenën kryesore!
Por lajmet e mira nuk mbarojnë me kaq! Mike Myers ndau edhe emocionet e tij të mëdha për filmin e vetëm të 'Gomarit', personazhit të dashur që do ta shohim më në fund si protagonist. Filmi i ri i animuar i DreamWorks, ku Eddie Murphy do të rikthehet për t'i dhënë zë Gomarit, ka një datë publikimi të vendosur për 30 qershor 2028. Thuhet se do të jetë një prequel, që do të eksplorojë historinë e origjinës së personazhit, dhe ne mezi presim të zbulojmë më shumë për atë gomar të lezetshëm e të çuditshëm.
Myers nuk e përjashtoi mundësinë që Shreku të shfaqet në film, megjithëse nuk është i sigurt për këtë. Ai u shpreh me një dashuri të pafund për Gomarin dhe Eddie Murphy-n: Uroj që Gomari të jetonte në shtëpinë time! E dua aq shumë atë personazh! Nuk mendoj se jam në film. Mbase jam. Nuk jam i sigurt, por ka kohë që duhej të bëhej. Ai personazh është një nga personazhet e mi të preferuar të të gjitha kohërave, dhe Eddie është aq i shkëlqyer në të. Jam i habitur që nuk ka ardhur më shpejt, por do të jem i pari në radhë për ta parë. E dua atë djalë.
Qeshi edhe kur tha se e donte Gomarin aq shumë sa macen e tij, Pickles. Pra, kur Mike Myers i krahaso macen me një personazh filmi, e merrni vesh sa shumë e ka për zemër. Kjo flet vetë për lidhjen e tij me botën e Shrekut dhe sa beson te ky projekt!
E ardhmja e Shrekut
Para filmit të Gomarit, Mike Myers do të rikthehet në kënetë me 'Shrek 5', që pritet verën e ardhshme. Kjo pjesë e pestë do të sjellë në histori edhe aktorin Skyler Gisondo, i cili do të luajë Farkle, një nga djemtë trinjakë adoleshentë të Shrekut dhe Fionës. Myers shprehu dashurinë e tij për të gjithë eksperiencën e 'Shrekut', duke thënë se është shumë argëtuese dhe shumë e shkruar mirë. Ai vlerësoi edhe kolegët e tij, Cameron Diaz dhe Eddie Murphy-n, duke i quajtur fantastikë dhe gjenialë.
Është e qartë që Myers është i lidhur thellësisht me këtë univers dhe mesazhet që përcjell. Dhe me të gjitha këto lajme, ne mezi presim të shohim se çfarë të mira do të na sjellë Mike Myers në vitet në vijim. Cili prej këtyre rikthimeve ju entuziazmon më shumë?