Nicolas Cage rikthehet në 'Lords of War': Armiku i ri premton betejë deri në vdekje!
Po sikur të thërrisnim filmin 'Lords of Drama'? Sepse Nicolas Cage, fitues i çmimit Oscar, po na rikthehet në rolin e tij ikonik si Yuri Orlov, tregtari më famëkeq i armëve në botë. Dhe siç duket nga 'teaser-i' i ri i filmit 'Lords of War', drama sapo ka filluar të nxehet dhe duket se s'ka të sosur!
Këtë herë, Yuri zbulon një armik të ri super brutal: një mjeshtër mercenar pa mëshirë, luajtur nga Bill Skarsgård, i cili ka vendosur me çdo kusht të shkatërrojë trashëgiminë e Orlovit. Ai po ndërton një ushtri private. Kjo do të thotë se Yuri do të zhytet në një betejë të përgjakshme dhe me plumba, një përballje e drejtpërdrejtë deri në vdekje.
Ajo që nis si një zbulim tronditës, shpejt shndërrohet në një rivalitet të ashpër, të nxitur nga etja për pushtet, ambicia e çmendur dhe, sigurisht, tradhtia e zakonshme e personazheve të këqij. 'Vertical' ka konfirmuar se do të nxjerrë 'LORDS OF WAR' në kinematë e SHBA-së më 22 janar 2027. Të themi të drejtën, mezi po presim!