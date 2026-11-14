Apple TV+ Vjen Me Tre Projekte Të Reja: Një Serial Thriller, Një Film Me Histori Të Vërtetë Dhe Snoopy!
Për abonentët e Apple TV+, festa ka filluar! Platforma ka debutuar të premten tre tituj të rinj origjinalë, duke përfshirë një serial thriller me grabitje, një film bazuar në ngjarje të vërteta dhe të parin nga dy specialet festive që vijnë këtë sezon. Edhe pse premiera të shumta ndodhin shpesh, ky debutim i trefishtë është vërtet diçka e veçantë. Pra, bëhuni gati për të kaluar orë të tëra para ekranit!
Ndonjëherë premierat e Apple TV+ mbivendosen, duke u dhënë shikuesve disa tituj të rinj në të njëjtën ditë. Të premten, platforma ka një debutim të trefishtë.
Historia E Vërtetë Dhe Veçoria E Re Për Të Gjithë
I pari që vjen është “Being Heumann,” një film që na tregon historinë e vërtetë të Judy Heumann dhe se si ajo udhëhoqi një protestë historike në vitin 1977. Kjo ngjarje rezultoi në okupimin më të gjatë të një ndërtese federale në historinë e Shteteve të Bashkuara. Dhe mendoni pak, sa impakt duhet të ketë pasur ajo protestë!
Filmi është drejtuar nga Siân Heder, emri i së cilës nuk është aspak i panjohur në botën e kinemasë. Filmi i saj i mëparshëm, “CODA,” i dha Apple çmimin e parë Oscar për Filmin më të Mirë, duke marrë gjithashtu çmimin për Skenarin e Përshtatur më të Mirë për Hederin dhe Aktorin Dytësor më të Mirë për Troy Kotsur. Kur një regjisor ka një histori të tillë suksesi, pritshmëritë për “Being Heumann” janë vetëm të larta, apo jo?
Premiera e “Being Heumann” shënon edhe debutimin e një veçorie të re dhe shumë të rëndësishme për aksesueshmërinë në Apple TV+: ajo e gjuhës së shenjave. Kjo veçori u mundëson shikuesve të shohin tituj të caktuar me një interpretues të gjuhës së shenjave amerikane (ASL) ose britanike (BSL) që shfaqet në cepin e ekranit. Kjo është një hapësirë fantastike drejt përfshirjes, duke e bërë argëtimin të aksesueshëm për më shumë njerëz. Përveç “Being Heumann,” kjo veçori është tashmë e disponueshme edhe për “F1 The Movie,” ndërsa “Greyhound” dhe “Way of the Warrior Kid” do të marrin mbështetje më vonë këtë vit, me këtë të fundit që do të prezantohet më 25 nëntor. Një arsye më shumë për të thënë: Bravo, Apple!
Adrenalinë Dhe Mister Me Serialin Thriller "12 12 12"
Nëse jeni fansa të misterit dhe aksionit, atëherë mbajeni frymën! Dy episodet e para të serialit thriller shumë të pritur të Apple, “12 12 12,” tashmë janë të disponueshme. Ky serial premton të na mbajë gozhduar pas ekranit me histori grabitjesh të paepura. Episodet e reja do të publikohen çdo të premte deri më 25 dhjetor, kështu që nuk do të na mungojë doza javore e suspensës.
Vetë Apple TV+ e përshkruan këtë serial si një ndërtim që shpaloset në tri linja kohore të një grabitjeje: 12 muaj planifikim, 12 orë grabitje dhe 12 ditë pas saj. Kjo mënyrë tregimi është thjesht gjeniale, apo jo? Seriali ndjek një agjent të FBI-së (Anthony Mackie), i cili ka humbur reputacionin, dhe një kriminel profesionist amerikan (Jamie Dornan), të cilët luajnë një lojë mace-dhe-miu me rrezik zeroje në të gjithë Evropën. Në qendër të gjithë kësaj është bastisja epike dhe e guximshme e një kasaforte bankare thellë nën rrugët e Cyrihut. Me këta aktorë dhe këtë përshkrim, ne jemi tashmë të varur, vetëm nga traileri!
Magjia E Festave Me Snoopy-n
Dhe ja ku vjen doza jonë e parë e magjisë së festave! “Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy” është tashmë i disponueshëm për t’u transmetuar, duke shënuar të parin nga dy specialet festive që do të vijnë në Apple TV+ këtë sezon. Speciali tjetër, “Fraggle Rock: A Holiday Gift,” arrin më 4 dhjetor. Apple vazhdon bashkëpunimin e saj me Peanuts, duke na sjellë prodhime origjinale si ky, përkrah klasikëve të dashur si “A Charlie Brown Christmas,” “A Charlie Brown Thanksgiving,” dhe “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown.” Dhe ja ku vjen lajmi fantastik: “A Charlie Brown Thanksgiving” është falas për t’u transmetuar këtë fundjavë, pra edhe ata që nuk kanë abonim në Apple TV+ mund ta shohin. Kjo është shpirti i vërtetë i festave!
“Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy” ndjek Snoopy-n ndërsa ai përpiqet të heqë veten nga lista e fëmijëve të “këqinj” të Babagjyshit në 12 ditët para Krishtlindjeve, duke mësuar gjatë rrugës se Krishtlindjet kanë më shumë se thjesht marrjen e dhuratave. Sa e ëmbël dhe domethënëse është kjo? Snoopy na rikujton shpirtin e vërtetë të festave, atë që ne shpesh e harrojmë mes lumturisë së dhuratave. Kush mund t’i rezistojë kësaj, apo jo?
Apple TV+ është i disponueshëm për 14.99 dollarë në muaj ose si pjesë e paketës Apple One. Ai ofron shfaqje dhe filma hit si “Ted Lasso,” “Severance,” “The Studio,” “The Morning Show,” “Shrinking,” dhe “Silo.” Me gjithë këto shtesa të reja, çmimi duket vërtet i justifikuar. Kush e kishte planifikuar të kalonte fundjavën duke bërë plane, harrojeni! Apple sapo na dha detyrën e shtëpisë për t’u zhytur në këto histori të reja. Cilin do të shihni të parin?