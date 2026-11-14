Arlinda e quan Vjollcën "kurtizane" në BBVK dhe nuk tërhiqet pas kritikave
Në Big Brother VIP Kosova 5, Arlinda e quajti banoren tjetër, Vjollcën, "kurtizane", dhe deklarata e saj shkaktoi reagime të shumta, si nga banorët, ashtu edhe nga opinionistët, të cilët e kritikuan për përdorimin e këtij termi.
Arlinda nuk u tërhoq nga ajo që kishte thënë dhe këmbënguli se nuk kishte pasur qëllim ta ofendonte Vjollcën. Ajo dha versionin e saj: "Punë është ajo, s’e kam ofendu". Tani, a jemi ne që s’kemi kuptuar gjë nga bota e fjalëve, apo Arlinda sapo na zbuloi një fjalor të ri ku "kurtizane" është thjesht një përshkrim profesioni?
Deklarata e saj ka shkaktuar polemika.
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