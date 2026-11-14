Roger Taylor i Duran Duran var bateritë – lamtumirë skenës për shkak të tinitusit
Roger Taylor, bateristi i njohur i grupit anglez pop-rock Duran Duran, po tërhiqet nga skena. Lajmi i trishtë, por i detyruar, vjen pas diagnozës së tinitusit, një gjendje që i shkakton zhurmë në veshë, e cila ka ardhur duke u përkeqësuar kohët e fundit.
Grupi e njoftoi në faqen e tij zyrtare dhe rrjetet sociale, duke cituar Taylorin: Ky është një nga vendimet më të vështira që kam marrë ndonjëherë. Ai shtoi se të luash bateri në këtë grup ka qenë gëzimi i jetës sime, por pranoi se e vërteta është që tinitusi im ka qenë duke u përkeqësuar vazhdimisht dhe kam arritur në pikën ku duhet t’i dëgjoj trupin dhe mjekët e mi. Sa serioze bëhet puna, kur pasioni goditet nga shëndeti.
Duran Duran, i themeluar në Birmingham në vitin 1978, mirëpriti Roger Taylorin në vitin 1980, së bashku me vokalistin Simon Le Bon dhe kitaristin Andy Taylor (Roger, John dhe Andy nuk janë të afërm). Banda u bë një nga figurat kryesore të lëvizjes “New Romantic” me hite si “Planet Earth,” “Girls on Film,” “Hungry Like the Wolf,” “Rio,” dhe “The Reflex,” si dhe kënga për filmin e James Bond, “A View to a Kill,” që arriti numrin një në SHBA.
Megjithë vështirësinë e vendimit, Roger thotë se po largohet në kulmin e suksesit. Ai përmendi turneun tejet të suksesshëm në Mbretërinë e Bashkuar dhe Evropë, performancën e dytë si titullar në BST Hyde Park, përfshirjen në Rock & Roll Hall of Fame dhe një rikthim në studio me Nile Rodgers. S’mund të kërkoja një kapitull më të mirë final, me kaq shumë momente të veçanta që do t’i vlerësoj përgjithmonë, tha ai, duke shprehur dashurinë e tij për Simon, Nick dhe John.
Simon Le Bon, Nick Rhodes dhe John Taylor shprehën mbështetjen e tyre të plotë: Roger është vëllai ynë. Bateria e tij ndihmoi në përcaktimin e tingullit të Duran Duran që në fillim dhe ta kishim sërish me ne që nga viti 2001 ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme për të gjithë ne. Ata theksuan se ai do të jetë gjithmonë pjesë e familjes, ndërsa ata do të vazhdojnë të eksplorojnë projekte të reja.
Një moment i dhimbshëm për fansat, por me kaq shumë arritje pas krahëve, Roger Taylor padyshim që meriton të dëgjojë trupin e tij. Çfarë hiti të Duran Duran do t’i dedikoje ti këtij momenti?