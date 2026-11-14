Kledja e shqetësuar: “E dua Nichin larg”
Situata mes Nichit dhe Kledjës ka qenë tema #1 e diskutimeve gjatë Prime-it të Big Brother VIP Kosova 5, dhe le të jemi të sinqertë, kush nuk i do pak drama të tilla në BBVIP? Mesa duket, Nichi nuk i ndahet Kledjës, duke e ndjekur vazhdimisht, gjë që e ka bezdisur Kledjën.
Aq shumë e ka shqetësuar kjo sjellje, saqë Kledja ka shpërthyer në lot. Seriozisht, lot! E gjitha kjo pasi ajo e ka konsideruar ndjekjen e tij të vazhdueshme si një cenim total të hapësirës së saj personale. Të drejtë ka, space-i personal është i shenjtë!
Gjatë spektaklit, Kledja nuk e ka mbajtur për vete. Ka folur për atë që kishte ndodhur, duke sqaruar pse reagimi i Nichit e kishte shqetësuar dhe si ishte ndier në ato momente.
A do ta kapë Nichi mesazhin? Çfarë mendoni ju?