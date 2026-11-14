Fuego: Nichi preku një temë që s'duhej!
Fuego ka folur për një moment nga përplasja me Nichin që e ka prekur shumë. Fuego tregoi së fundmi se gjatë përplasjes me Nichin, ky i fundit kishte prekur një temë jashtëzakonisht delikate dhe personale: djalin e tij dhe nënën e djalit. Siç duket, disa gjëra thjesht nuk diskutohen, sidomos kur bëhet fjalë për familjen.
Kjo gjë e kishte shqetësuar Fuegon jashtëzakonisht shumë. "Qaty e kam pasë tutën, s’kam pasë qejf me m’prek najkush… Se kam shumë respekt për nanën e djalit", u shpreh Fuego, duke bërë të qartë se nuk do të donte që dikush ta prekte këtë temë.
Ai shtoi se kur e ka kaluar këtë gjë, gjithçka tjetër e kalon më me lehtësi.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.