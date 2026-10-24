Drake bën super festë 40-vjetori: çanta Chanel, 1 milion dollarë dhe… Backstreet Boys!
Reperi Drake, me emrin e vërtetë Aubrey Graham, i njohur globalisht për hitet e tij dhe jetën e shfrenuar luksoze, ka mbushur 40 vjeç dhe siç pritej, e ka festuar duke bërë namin!
Sipas TMZ, ai organizoi një super festë në hotelin ekskluziv "Casa Cipriani" në New York City, të premten, ku kishte ftuar më shumë se katërqind miq dhe anëtarë të familjes. Kur themi "super festë", mendojmë nivele të tjera luksi dhe surprizash, sepse Drake s'ka asnjë plan t'i kursejë lekët kur vjen puna për t'u argëtuar, apo jo?
Feste me çmime dhe luks pa fund
Kushdo që shkon në festë te Drake, e di që nuk kthehet duarbosh. Por këtë herë, dhuratat ishin thjesht marramendëse. Të ftuarit u trajtuan me çanta dizajneri nga markat më të mira të luksit si Chanel dhe Hermés. Po po, e dëgjuat mirë! Imagjinoni të shkoni në një festë dhe të ikni me një çantë Chanel. Kjo është jeta që ne të gjithë ëndërrojmë!
Por kjo nuk ishte e gjitha. Artisti e ktheu gjithë festën në një lloj loje shfaqjeje. Të ftuarve me fat iu dha mundësia të fitonin çmime në para, duke filluar nga dhjetëra mijëra dollarë e deri në plot një milion dollarë. Një milion dollarë, miq! Kush do të shkonte në festën e Drake tani? Duket se reperi nuk di të festojë ndryshe, përveçse duke e tepruar në çdo detaj. Edhe vetë ai ishte në stilin e duhur, duke mbërritur në festë me një smoking me një xhaketë shkëlqyese që të gjithë e vëzhgonin me sytë plot. Ikonë.
Nostalgji '90s në skenë
Si për të kurorëzuar këtë çmenduri, Drake kishte përgatitur një surprizë që do bënte çdo fans të viteve '90 të ndjehej sërish fëmijë: një performancë nga askush tjetër veç Backstreet Boys! Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell dhe Kevin Richardson e ndezën atmosferën me një shfaqje plot nostalgji. Imagjinoni veten aty, duke kënduar bashkë me ta hitet ikonike. Kjo ishte një goditje e vërtetë për zemrat e të gjithë të ftuarve, duke vërtetuar se luks pa pak nostalgji nuk ka shije.
Jeta e Drake: Luks që nuk njeh limit
Nuk është sekret që Drake jeton një jetë luksoze, dhe kjo festë vetëm e konfirmoi. Në fund të fundit, ai nuk është i panjohur me stilin e jetës së "yjeve" dhe e tregon shpesh, sidomos në Instagram. Në gusht, ai shfaqi orën e tij unike, një Rolex Daytona të mbushur me diamante, duke e cilësuar si gjënë më të rëndësishme që ka pasur kënaqësinë të zotërojë. Ky dizajn i personalizuar u krijua për të festuar milestoneset rekordthyes të vitit 2026, ndoshta duke iu referuar tre albumeve të tij të publikuara këtë vit, përfshirë "Iceman".
Ora, e cila vlerësohet deri në pesë milionë dollarë, kishte të gdhendur në pjesën e pasme fjalët "Freeze the World" – një varg nga kënga e tij "Make Them Know" nga albumi "Iceman" – me shkronja blu. Ai madje i kërkoi ndjekësve të mos e porosisnin një kopje te argjendari i tyre vendas, duke thënë se ora është një pjesë e vetme dhe pjesë e historisë.
Edhe avioni i tij privat, një Boeing 767 me vlerë 185 milionë dollarë, është tregues i këtij stili jetese. Korrikun e shkuar, ai u tregoi fansave pamje nga brenda avionit pasi kishte marrë një sërë përmirësimesh. Avioni kishte një dhomë gjumi me krevat "king-size", një televizor me ekran të sheshtë dhe mure të pasqyruara. Gjithashtu, ishte një sallë kryesore me divane prej gëzofi artificial, jastëkë të personalizuar dhe një tavolinë lojërash fati. Kishte edhe një zonë për shfaqje filmash dhe tre dhoma gjumi shtesë, për të ftuarit që kërkonin të ikin e të qetësohen.