“A e njeh Ukin?” – Kur një meme kthehet në INTERROGATORIUM për Jonën!
Darka e të nominuarve në “Big Brother VIP Kosova” nuk është kurrë thjesht një vakt i qetë. Këtë herë, atmosfera u nxeh – jo nga ndonjë debat i zjarrtë, por nga një pyetje virale, e cila i ka ardhur radha ta sfidojë edhe Jonën brenda shtëpisë. Bëhet fjalë për misterin e shekullit, frazën që ka pushtuar çdo cep të internetit shqiptar: “A e njeh Ukin?”.
Jona, e kapur totalisht në befasi nga ky sulm pyetjesh të drejtpërdrejta nga publiku, u shpreh menjëherë se emri “Uki” nuk i thotë absolutisht asgjë. Imagjinoni atë momentin kur të gjithë presin një dramë të thellë, një shpjegim rrëfyes, ndërsa ti rri me fytyrë të habitur.
Mirëpo, meqë Jona është gjithmonë në “top formë” për të na dhënë teoritë e saj për botën e fenomeneve virale, ajo kishte edhe një shpjegim të mundshëm përse kjo shprehje ka pushtuar ekranet e telefonave tanë. Sipas saj, çelësi i viralisë fshihet tek opinionisti i këtij edicioni të “Big Brother VIP Kosova”, Resul Sinani, i cili e paska përmendur shprehjen, duke i dhënë asaj “krahë” për të fluturuar kudo.
Ajo u shpreh me një sinqeritet çarmatosës, duke treguar qartë konfuzionin e saj: “Nuk e di kush është Uki, më duket që është bërë meme ky send. Kush është Uki? Më duket se është një thënie që e ka thënë ajo çika që ka qenë në ekran e pa u përmendur dhe është bërë virale, sepse edhe Resuli e pat përmendur. Nuk e njoh Ukin si person.” Pra, sipas Jonës, “Uki” është më shumë një “send” apo një “thënie” sesa një person real. Logjikë e pastër “Big Brother”!
Por, si mund t'i bindësh banorët e tjerë të shtëpisë, të cilët janë kthyer në detektivë të vërtetë sa herë që shfaqet ndonjë mister, se “Uki” s'është askush nga e kaluara jote e fshehtë?! Ata insistuan, duke e ngacmuar Jonën me pyetje të tjera, nëse “Uki” ishte dikush nga e kaluara e saj. Jona, me durim të hekurt (ose ndoshta thjesht duke u dorëzuar para pafundësisë së kuriozitetit të tyre), u përsëriti edhe një herë, pa ndryshuar asnjë presje nga deklarata e saj fillestare, se “Ukin” nuk e njeh si person.
Në fund të fundit, çfarë mësuam? Që një shprehje virale mund të kthehet në një test të vërtetë durimi dhe nervash brenda shtëpisë më të famshme. Dhe që Jona, pavarësisht insistimit të vazhdueshëm, mbetet besnike e linjës së saj. Po ju, a keni një Uki në jetën tuaj që, ndoshta, nuk e njihni akoma?