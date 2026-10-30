Paris Jackson i bën sërish 'luftë' ekzekutorit të pasurisë së të atit, kërkon ulje të komisionit 109 milionë dollarësh
Paris Jackson i ka vënë sërish flakën luftës së saj me ekzekutorin e pasurisë së të atit, John Branca, duke e akuzuar për paaftësi të vazhdueshme dhe duke kërkuar nga gjykata që të refuzojë kërkesën e tij gati 110 milionë dollarëshe për shërbimet e kryera nga viti 2023 deri në 2024. Ajo argumenton se kërkesa është e papërshtatshme, veçanërisht kur llogaritë financiare janë të paplota.
Michael Jackson vdiq më 25 qershor 2009, në moshën 50-vjeçare, nga një mbidozë aksidentale e anestetikut propofol. John Branca mori përsipër menaxhimin e çështjeve financiare dhe, sipas avokatëve të tij, arriti të transformojë një pasuri me më shumë se 500 milionë dollarë borxhe në një sipërmarrje me vlerë rreth 2 miliardë dollarë. Por për Paris, kjo histori suksesi nuk fsheh mangësitë aktuale në transparencë dhe llogaridhënie.
Akuzat e Paris dhe shuma marramendëse
Në mocionin e ri të depozituar të premten, Paris Jackson, e bija e vetme e Michael Jackson, pretendon se Branca nuk e respektoi as afatin e 15 shtatorit, të vendosur nga ai vetë, për të dorëzuar llogaritë e plota financiare për vitet 2023 dhe 2024. Ajo thekson se John Branca, në vend të dokumentacionit të plotë, paraqiti dokumente që ishin ose të paplota, ose thjesht “një zëvendësues” që nuk ofronte asgjë konkrete. Pavarësisht këtyre mangësive të dyshuara, Branca kërkoi një pagesë totale prej 109,219,648 dollarësh, e cila përfshin kompensimin për veten e tij, avokatët e tij, si dhe bashkë-ekzekutorin e ndjerë, John McClain, i cili u nda nga jeta në maj në moshën 71-vjeçare.
Në mocionin e saj 12-faqësh, Paris ngre pyetjen: Është e paqartë se si ekzekutori mund të llogarisë dhe të shpërndajë një shifër të tillë me besim, dhe megjithatë të jetë i paaftë të paraqesë llogari të plota dhe të sakta vite më vonë. Ajo e quan kërkesën për tarifën “veçanërisht fyese” në dritën e llogarive financiare “të vonuara” dhe i kërkon gjyqtarit të dalë në pension, i cili mbikëqyr pasurinë prej kohësh, që të ulë kompensimin e Branca-s nga 15% në 10% të të ardhurave bruto të pasurisë që lidhen me argëtimin. Paris kërkon që kjo ulje të zbatohet në mënyrë retroaktive për vitin 2023 dhe të mbetet në fuqi derisa Branca të dorëzojë llogari të plota dhe të sakta deri në vitin 2026. Sipas saj, hendeku midis nivelit të kompensimit dhe paaftësisë së ekzekutorit është i patolerueshëm.
Përgjigja e Ekzekutorit dhe precedentët ligjorë
Në një deklaratë të ndarë me mediat, një zëdhënës që përfaqëson pasurinë e udhëhequr nga Branca, ka thënë se mocioni i Paris është krejtësisht i pabazë. Zëdhënësi theksoi se avokatët e Paris kanë kërkuar një ulje të kompensimit të ekzekutorit, kur në fakt ekzekutorët e hoqën dorë nga kjo që në fillim të pasurisë, dhe nuk kanë marrë kurrë asnjë kompensim ekzekutori. Sipas tyre, Branca dhe të tjerët paguhen me një tarifë menaxhimi të veçantë, të urdhëruar nga gjykata, për drejtimin e biznesit jashtëzakonisht të suksesshëm të Michael Jackson.
Kjo mocion e re nga Paris vjen pothuajse gjashtë muaj pasi ajo fitoi një betejë tjetër ligjore, duke detyruar tre avokatë që punonin për pasurinë e babait të saj të kthejnë 625,000 dollarë bonuse të autorizuara nga Branca. Në një vendim të 29 prillit, gjyqtari i pensionuar, Mitchell Beckloff, zbuloi se pasuria nuk kishte arritur të demonstrojë se pagesat ishin të drejta dhe të arsyeshme bazuar në informacionin e ofruar. Beckloff shkroi në atë kohë: Në fakt, nga provat e paraqitura, shumat e bonusit të paguara duken arbitrare – ato që zoti Branca vendosi se ishin të përshtatshme. Ndërsa zoti Branca mund, në fakt, të dijë më mirë se kushdo rreth vlerës së tarifave ligjore, duhet të ketë një bazë faktike specifike dhe të detajuar për një urdhër që konstaton se tarifat janë të drejta dhe të arsyeshme.
Një betejë që kushton emocionalisht
Paris, 28 vjeçe, është një nga përfitueset e pasurisë së babait të saj, së bashku me vëllezërit e saj, Prince, 29 vjeç, dhe Bigi, 24 vjeç. Në dokumente të tjera gjyqësore të fundit, avokatët e saj theksuan se ajo nuk e ndërmori këtë betejë me Branca-n lehtësisht. Kjo çështje ligjore është e dhimbshme për Paris. Është një shpërqendrim nga jeta e saj dhe karriera e saj personale, shkruajtën ata. Duket se për Paris, kjo nuk është thjesht një çështje parash, por një përpjekje për të garantuar transparencë dhe drejtësi në menaxhimin e trashëgimisë së të atit.