Bradley Cooper bën “comeback” te “G.I. Joe” dhe... na fut në pritje deri në 2028!
U bëmë gati t'i lëshonim tullumbacet, po e menduam sërish: Bradley Cooper do të jetë pjesë e filmit të ri të “G.I. Joe”, po në ekran e shohim... në 2028-ën! Po, po, e lexuat mirë. Pritje deri në 2028-ën për të parë aktorin e njohur në rolin e Duke, komandantit të njësisë elitare ushtarake.
Ky nuk është thjesht një rikthim, por një rikonceptim i ri nga Paramount, bazuar te lodrat e famshme të Hasbro-s. Dhe kush do të jetë në timon? Danny McBride, për të cilin ky është debutimi i madh në regjinë e filmave artistikë. Skenarin e ka shkruar ai bashkë me Jeff Fradley dhe John Carcieri, shokët e tij nga seriali hit i HBO-së “The Righteous Gemstones”. Shpresojmë që humori i tyre të funksionojë edhe me aksionin e rëndë ushtarak!
Më e mira? Paramount ka vendosur t'i japë fund bashkimit mes universit të “G.I. Joe” dhe atij të “Transformers”. Edhe pse bashkimi ishte paralajmëruar në fund të filmit “Transformers: Rise of the Beasts” të vitit 2023, tani është konfirmuar që do të vazhdojnë të ndarë. Epo, mirë bënë, se mbase na lodhën pak me këto universe që bashkohen e shkëputen si lidhjet tona në Instagram. Detajet e tjera për filmin dhe kush tjetër do të jetë në kast mbeten ende mister.
Për fansat e “G.I. Joe”, ky është një tjetër rikthim pas atyre të “The Rise of Cobra”, “Retaliation” dhe “Snake Eyes” (që doli në 2021). Personazhin e Duke e ka luajtur më parë Channing Tatum, kështu që pritshmëritë për Cooper janë lart! Por, mos u mërzitni nga pritja deri në 2028-ën! Bradley ka punë plot. Ai po shkruan skenarin, po e drejton dhe do të luajë në filmin paraprirës të serisë “Ocean’s Eleven”, ku do të ndajë ekranin me Margot Robbie. Ata do të jenë prindërit e Danny Ocean (personazhi i famshëm i George Clooney). Ky film, që flet për një grabitje gjatë Çmimit të Madh të Monakos në Formula 1, pritet të na vijë më shpejt, më 25 qershor 2027. Kështu që, ka shpresë për Bradley-n në ekranin e madh para se të plaken fansat e “G.I. Joe”!