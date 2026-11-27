The Hunger Games: Sunrise on the Reaping kryeson box office-in, ndërsa filmat e rinj mbeten nën pritshmëri
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping po dominon krejtësisht kinetikat në Amerikën e Veriut. Filmi i gjashtë i kësaj serie distopike ka arritur shifra rekord për franšízën në të hënën dhe të martën e javës së kaluar, duke u pozicionuar për të fituar javën e tij të dytë.
Me 4,018 salla kinemash, filmi i regjisorit Francis Lawrence, bazuar në novelen prequel të vitit 2025 të Suzanne Collins, mblodhi rreth 15.1 milionë dollarë të mërkurën. Parashikohet që për pesë ditët e fundjavës të falënderimeve, shuma të shkojë rreth 85 milionë dollarë, duke e çuar totalin domestic në afërsisht 233 milionë dollarë deri të dielën.
Në këtë version, Joseph Zada luan rolin e një Haymitch Abernathy të ri, personazh që në katër filmat e parë me Jennifer Lawrence ishte interpretuar nga Woody Harrelson.
Rekorde dhe buxhete
Le të themi të drejtën, ky film po ecën me hapa gjigantë. Pas një hapjeje prej 119 milionë dollarësh domestic dhe 225 milionë dollarë në nivel global, Sunrise on the Reaping shënoi të martanen më të madhe në histori të franšízës me 15.98 milionë dollarë, duke kaluar barely filmin Catching Fire të vitit 2013 që kishte 15.96 milionë. Edhe e hëna e tyre, me 12.8 milionë dollarë, i kaloi rekordeve të mëparshme.
Me një buxhet prej 150 milionë dollarësh dhe një vlerë A- nga CinemaScore, filmi po tregon se publiku e do. Megjithatë, një stuhi e madhe që shtrihet nga Midwest-i drejt bregdetit lindor ka ndikuar Bregun Lindor, duke detyruar për herë të parë në 100 vjet që parada e Macy’s në Nju Jork të zhvendosej të shtunën. Kjo mund të prishë pak planet e njerëzve për të shkuar nëpër kina, sidomos për Black Friday.
Disney dhe Universal: Prishje pritshmëritesh
Nga ana tjetër, Disney nxori filmin e animuar fantasy Hexed në 3,725 salla të mërkurën. Edhe pse mblodhi rreth 7.6 milionë dollarë në ditën e parë (përfshirë 2.1 milionë nga preview-t e të martës), parashikimi i tyre i hapjes prej 45 milionë dollarësh duket i tepërt, pasi tani synojnë rreth 35 milionë për pesë ditë.
Me një buxhet mbi 200 milionë dollarë, Hexed—ku zërin e kanë Hailee Steinfeld, Rashida Jones dhe Jodie Foster—tregon historinë e një nëne dhe vajzës së saj me fuqi magjike. Kritika në Rotten Tomatoes është 66 përqind dhe ka një CinemaScore A-.
Universal Pictures, nga ana tjetër, solli sequel-in Focker-in-Law në 3,382 salla të mërkurën, duke mbledhur 5.3 milionë dollarë. Me Ariana Grande në rol të një gruaje që do të martohet me djalin e Greg Focker, filmi ktheu në ekran Ben Stiller dhe Robert De Niro. Parashikimet e tyre ishin sërish 45 milionë dollarë, por tani duket se do të mbyllen rreth 36.3 milionë.
Nëse e krahasojmë me historinë, Meet the Parents të vitit 2000 kishte 28.6 milionë dollarë domestic, ndërsa Meet the Fockers i vitit 2004 shpërtheu me 70.5 milionë në pesë ditë. Për Focker-in-Law, kritika është disaster: vetëm 29 përqind në Rotten Tomatoes dhe një CinemaScore B+. Një kritik i THR e quajti filmin pikën më të ulët të një serie që riciklon të njëjtat shaka të lodhura.
Lëvizjet e tjera të box office
Disney ka qenë gjithmonë mbreti i falënderimeve; Moana 2 në 2024 bëri 225 milionë dollarë në pesë ditë, ndërsa Zootopia 2 vitin e kaluar mblodhi 158 milionë. Këtë vit, shumat totale të fundjavës pritet të jenë më të ulëta se në vitet e kaluara.
Ndërkohë, Netflix nxori në 252 ekrane Imax filmin e David Fincher, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, me Brad Pitt. Ky sequel i Once Upon a Time in Hollywood parashikohet të mbledhë rreth 5 milionë dollarë domestic për pesë ditë, përpara se të hyjë në streaming më 23 dhjetor.
A do të mbetet Hunger Games i vetmi që po "ha" të gjithë kinetikat, apo do të ndryshojë gjëra pas stuhisë?