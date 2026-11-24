Princ William po 'planifikon' t'i heqë titujt mbretërorë Harryt, Archiet dhe Lilibetit – drama vazhdon!
Princ William ka në plan t'i heqë Princit Harry titullin "princ" kur të bëhet mbret. Ky ndryshim i thellë, i përshkruar si një "ristrukturim masiv" i Familjes Mbretërore, vjen sipas pretendimeve të një libri të ri.
Princ William, trashëgimtari i fronit britanik dhe djali i madh i Mbretit Charles III, po përgatitet për një reformë të ashpër që do të risjellë një tjetër valë shokuese në pallatin mbretëror. Libri i ardhshëm i autorit Tom Sykes, "Dukes Of Hazard", thotë se ndryshimet nuk prekin vetëm Harryn, por edhe fëmijët e Dukës së Sussex, Princ Archie dhe Princesha Lilibet, të cilët gjithashtu do të humbnin titujt e tyre mbretërorë dhe prefikset "HRH" (Lartësia Juaj Mbretërore).
William ka diskutuar planet me ndihmësit e tij, duke synuar ndryshime të mëdha në detyrat e brezit të ardhshëm të anëtarëve të lartë të familjes mbretërore. Raportohet se në zemër të planeve të Mbretit të ardhshëm është sigurimi që titujt mbretërorë dhe përdorimi i HRH të jenë më shumë si 'tituj pune', në vend të një privilegji automatik.
Titujt, si një "vend pune"
Propozimet, sipas librit, do t'i kufizonin titujt vetëm për anëtarët aktivë të familjes mbretërore, të cilët kryejnë detyra në emër të Kurorës. Kjo lëvizje është një mesazh i qartë: nëse je pjesë e "lojës", atëherë merr edhe shpërblimin.
Një mik i Princit thuhet se i ka treguar zotit Sykes se nëse je një anëtar aktiv i familjes mbretërore – duke dalë, duke udhëtuar nëpër vend, duke bërë punë diplomatike, punë qeveritare, duke pasur një rol publik, duke shtrënguar duart, duke u ngritur nga shtrati në një të mërkurë me shi për të shkuar në Sheffield – atëherë do të jesh një HRH dhe do të kesh një titull princ ose princeshë. Do të marrë gjithashtu një shtesë, një rrogë dhe një vend për të jetuar, vetëm një vend.
Nëse nuk i bën ato gjëra dhe nuk je anëtar aktiv i familjes mbretërore, nuk do të jesh HRH, nuk do të kesh një vend falas ose të subvencionuar për të jetuar, dhe nuk do të kesh asnjë favor të veçantë. Megjithatë, do të jesh një qytetar privat, i lirë të merresh me jetën tënde dhe të fitosh para në çfarëdo mënyre që dëshiron. Kjo ide është super logjike. Përse duhet të mbash privilegje mbretërore, nëse s'bën as detyrat? Thjesht, Fair Play!
Dramë e re në horizont për Harryn?
Kjo lëvizje mendohet se do të thellojë më tej marrëdhëniet tashmë të tensionuara mes Williamit dhe Harryt. Duka dhe Dukesha e Sussex, Harry dhe Meghan, u tërhoqën nga detyrat si anëtarë aktivë të Familjes Mbretërore në vitin 2020 dhe u kthyen në Mbretërinë e Bashkuar nga Kalifornia vetëm në gusht. Shpresojmë që kjo të mos i hedhë më shumë benzinë zjarrit mes vëllezërve, se kështu drama bëhet serial pa fund.
Për fëmijët e tjerë (dhe George-in)
Sipas librit të zotit Sykes, potencialisht edhe Princesha Charlotte dhe Princ Louis do të ishin në gjendje të hiqnin dorë nga titujt e tyre dhe përdorimi i HRH nëse, si të rritur, do të dëshironin të fillonin karriera të pavarura larg Familjes Mbretërore. Megjithatë, kjo nuk do të zbatohej për Princin George, pasi ai është trashëgimtar i fronit – fati i tij është shkruar tashmë.
Normalisht, Pallati Kensington dhe zëdhënësit e Princit dhe Princeshës së Uellsit kanë deklaruar se si çështje politike, ne nuk komentojmë libra apo pretendime të bëra brenda tyre. Pra, heshtje mbretërore. Libri i zotit Sykes është planifikuar të botohet në shkurt. A do të jetë kjo një histori e vërtetë, apo thjesht zhurmë për asgjë?