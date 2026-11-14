Beharja 'zbërthen' arsyen e largimit nga BBVK5: Familja mbi gjithçka!
Beharja, që na la pa fjalë kur u largua papritur dhe pa paralajmërim nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova gjatë javës, ka treguar më në fund të vërtetën. Gjatë spektaklit të premten mbrëma, ajo sqaroi arsyen e vërtetë që e shtyu të merrte atë vendim kaq të papritur. Dhe jo, nuk ishte asnjë dramë me banorët, as ndonjë problem me lojën.
Ajo theksoi se eksperienca e saj brenda shtëpisë kishte qenë plotësisht në rregull dhe se nuk kishte pasur asnjë shqetësim lidhur me formatin e programit. Mirëpo, zemra e saj ishte diku tjetër. Beharja pranoi se shqetësimi për fëmijët e saj kishte ndikuar në vendimin e saj për t'i dhënë fund aventurës në BBVK.
Ajo e quajti një arsye familjare, duke lënë të kuptohej se rrethanat jashtë shtëpisë ishin shumë më të rëndësishme për të në atë moment. Kjo tregon qartë që, sado të fortë të dukemi në ekran, instinktet familjare vijnë gjithmonë në plan të parë. E kush mund ta fajësojë?