Mentor Miftari me postim zemërthyes: Të kam dasht me shpirt e zemër
Ndonjëherë, edhe historitë më të gjata dhe më të bukura marrin fund, dhe këtë e vërtetoi sot ish-futbollisti dhe trajneri Mentor Miftari, i cili me një postim tejet emocional në rrjetet sociale, njoftoi ndarjen nga këngëtarja Miranda Hashani. Lajmi na zuri pak në befasi, sidomos kur lexuam fjalët e tij plot dhimbje.
Çifti, që ka edhe dy fëmijë së bashku, ka qenë pjesë e pandarë e jetës së njëri-tjetrit për një periudhë goxha të gjatë. Miftari, me një sinqeritet të rrallë, ndau shkrimin ku fliste për ndarjen dhe ndjenjat e tij, pa dhënë detaje mbi arsyet, por duke lënë të kuptohet thellësia e situatës.
Në shkrim ai këshillon të mos mbash me zor pranë vetes ata që zgjedhin të largohen, edhe kur nuk i kupton arsyet e tyre.
Por thelbi i gjithë këtij mesazhi erdhi me një konfirmim që s’kishte nevojë për interpretime: "Të kam dasht me shpirt e zemër e tani u ndam," shkroi ai. Për t’i dhënë edhe më shumë peshë postimit, ai bashkëngjiti edhe një fotografi ku shfaqej bashkë me këngëtaren.
Ndërkohë, këngëtarja Miranda Hashani ka preferuar të ruajë heshtjen. Nuk ka bërë asnjë reagim publik lidhur me ndarjen. Eh, mbase heshtja flet më shumë se një mijë fjalë, apo jo?