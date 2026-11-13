Rosalía dhe Daddy Yankee shkëlqejnë në "Latin Grammy" 2026: "Lux" merr çmimin më të madh!
Ceremonia e 27-të e "Latin Grammy Awards" 2026 shpërtheu në Las Vegas, duke kurorëzuar një mbrëmje plot muzikë, emocione dhe fitore. Dhe kush ishte në qendër të vëmendjes? Sigurisht, Rosalía, që rrëmbeu çmimin më të rëndësishëm, "Albumi i vitit", me "Lux", duke treguar që talenti i saj është thjesht i pandalshëm.
"Latin Grammy Awards" nderojnë prodhimet muzikore në spanjisht, portugalisht dhe dialekte të tjera të njohura në Ibero-Amerikë.
Triumfi i Rosalías dhe drama spanjolle
Këngëtarja spanjolle u shfaq aq emocionuese sa na mori zemrën, mes lotësh nisi fjalimin e saj në spanjisht, duke treguar se kjo është hera e tretë që e fiton këtë çmim gjigant. Ajo e krahasoi "Lux" me projektet e saj të mëparshme, "El Mal Querer" (2018) dhe "Motomami" (2022), duke e quajtur albumin e ri një hap të guximshëm drejt të panjohurës. Dhe mesa duket, ky guxim shpërblehet!
Besoj se është shumë e rëndësishme të thuash të vërtetën tënde dhe që edhe të tjerët të kenë mundësinë të shprehin të vërtetën e tyre. Ky album është e vërteta ime, tha artistja, duke na kujtuar pse e duam kaq shumë. Madje, ajo hapi ceremoninë në MGM Grand Garden Arena në Las Vegas, me një performancë mbresëlënëse të këngëve nga "Lux": "La Rumba Del Perdón", "La Perla" dhe "Dios Es Un Stalker". E shoqëruar nga valltarë me aureola engjëllore, në një skenografi që dukej si retë qiellore, Rosalía solli në skenë një botë muzikore ku ndërthuren formimi klasik dhe frymëzimi nga jetët e shenjtoreve femra. E pra, kush mund ta bënte më mirë?
Pavarësisht diskutimeve pafund nëse një artiste spanjolle duhet të jetë pjesë e "Latin Grammy" – se, si po, nuk është latine – votuesit e vlerësuan fuqishëm muzikën e saj. Dhe jo vetëm "Albumi i vitit"! Kënga "La Perla" fitoi edhe çmimin "Kënga e vitit". Gjatë fjalimit për këtë çmim, Rosalía falënderoi Meksikën dhe ftoi në skenë Yahritza Y Su Esencia, treshen amerikane të muzikës urban sierreño. Çfarë gjesti!
Daddy Yankee: Mbreti i Reggaetonit – Personaliteti i Vitit
Dhe si mund të mungonte legjenda? "Mbreti i Reggaetonit", Daddy Yankee, ishte një tjetër nga protagonistët kryesorë. Artisti portorikan u shpall "Personaliteti i vitit", duke u bërë artisti i parë i muzikës latine urbano që merr këtë vlerësim super prestigjioz. Bravo, burra!
Rreth një orë pas nisjes së ceremonisë, ai pushtoi skenën me një performancë energjike, duke e kthyer atë në një stadium të vërtetë, gati sa nuk kërceve edhe ti nga divani. Me ndryshime veshjesh dhe skenografie pa fund, Daddy Yankee solli hitet më të mëdha të karrierës së tij, si "Ella Me Levantó", "Con Calma", "Despacito", "Lo Que Pasó, Pasó", "Rompe", "Pokito" dhe, sigurisht, ikona "Gasolina". Në skenë iu bashkuan edhe Bizarrap, Bad Gyal, Feid, Jay Wheeler, French Montana, LL Cool J dhe Diljit Dosanjh. Çmimin e nderit ia dorëzoi vetë Janet Jackson, e cila nuk kurseu fjalët e mira për të. Dhe nëse do të mbani mend diçka nga fjalimi i tij: Porto Riko, mos harro... Porto Riko nuk është e vogël. E vogël është harta.
Spektakël dhe fitore të tjera
Performancat ishin ylli i vërtetë i mbrëmjes. Karol G shkëlqeu me një orkestër të plotë dhe 12 muzikantë mariachi për "Ese Hombre es Malo", ndërsa Mon Laferte na emocionoi me "Femme Fatale". Silvana Estrada solli magjinë e trashëgimisë muzikore me "Dime" dhe instrumentin tradicional cuatro. Edhe Anitta, me hitet nga "Equilibrium" dhe ritmet braziliane, na la pa frymë. Madje, ajo fitoi çmimin për albumin më të mirë të muzikës pop bashkëkohore në gjuhën portugeze, duke theksuar rëndësinë e kulturës së komunitetit me ngjyrë në Brazil.
Nuk munguan as homazhet për legjendat. Një përkujtim i veçantë për José Alfredo Jiménez, organizuar nga Edgar Barrera, ku morën pjesë The Warning, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie dhe Camila Fernández. Dhe meqë ra fjala te Edgar Barrera, ai hyri në historinë e "Latin Grammy" duke u bërë personi më i vlerësuar me 30 çmime gjatë karrierës, duke kaluar rekordin e René Pérez. Gjithashtu, një homazh prekës për Willie Colón, i cili ndërroi jetë në shkurt të këtij viti, me performancat e djalit të tij, Miguel Colón, Nathy Peluso dhe Luis Figueroa.
Ndërkohë, çmimet e tjera vijuan me shpejtësi. Pablo Alborán dhe Howie Dorough i dorëzuan Juanesit çmimin për albumin më të mirë pop/rock, "Juanesteban". Milo J fitoi "Incizimi i vitit" me "Niño", ndërsa Karol G mori albumin më të mirë urban për "Tropicoqueta". Xavi rrëmbeu "Latin Grammy" e parë të karrierës së tij për albumin më të mirë bashkëkohor meksikan me "Dosis". Dhe ja, Latin Grammys 2026 mbyllën siparin, duke lënë pas një mori momentesh të paharrueshme dhe duke na kujtuar se muzika latine është gjithmonë në “top”. E ku ka më mirë se kaq, apo jo?