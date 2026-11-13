Ndryshimi i sloganit të Maybelline: pse i duheshin ato pika?
Të martën, Maybelline New York prezantoi një fushatë të re, me fytyrën e Miley Cyrus, dhe bashkë me të, një slogan të rishikuar. Por, ndryshimi i fjalëve u bë menjëherë temë diskutimi, duke u krahasuar madje me dhomën e shkrimtarëve të serialit “Succession”.
Marka gjigante e kozmetikës bëri dy ndryshime në përpjekje për të modernizuar frazën e saj të famshme: Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline. E para, ndërroi “she’s” me “we’re”, për të qenë më gjithëpërfshirëse. Deri këtu, gjithçka në rregull. Por pastaj, marka shtoi pika pas çdo “maybe”, kështu që slogani tani lexohet: Maybe. We’re born with it. Maybe. It’s Maybelline. Na falni, çfarë?
Ndoshta do të ishte më e thjeshtë nëse presidentja globale e markës, Sandrine Jolly, do ta shpjegonte. Ajo i tha WWD-së se xhingëlli i vjetër jepte paqartësi – ishte më shumë një pyetje. Jolly vazhdoi: ‘Maybe’, me pikë, nuk është më një dyshim apo hezitim: është një deklaratë mundësie, dhe kjo është ajo që duam të jemi për gratë. Sipas saj, evolucioni i kësaj deklarate marke po shkon në drejtimin e asaj që kanë nevojë gratë sot. Por, të jemi të sinqertë, ndoshta thjesht duhej ta kishin lënë sloganin siç ishte.
Fraza e re, e cila tingëllon si një grua që ndërpritet vazhdimisht, nuk është pritur aspak mirë. Një koment kryesor në Instagram-in e WWD-së sugjeronte që kompania duhet të kthehet në tabelën e dizajnit. Të tjerë teorizuan se mund të ishte një mënyrë për të nxitur inatin e publikut, ose e gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Por, versioni më realist është ky: kështu ndodh kur 20 palë të interesuara të korporatës punojnë për të njëjtën ide.
Slogani i njohur i Maybelline debutoi në vitin 1991, në një reklamë me Christy Turlington. Që atëherë, fraza është lexuar nga dhjetëra ambasadorë të Maybelline ndër vite, duke filluar nga Adriana Lima dhe Gigi Hadid, e tani, Miley Cyrus.
Përveç fushatës, Cyrus gjithashtu “rikonceptoi” xhingëllin e markës “Maybe It’s Maybelline” (pa pika). Tani është një himn i frymëzuar nga disko, të cilin Cyrus e shkroi me ekipin e saj. Ajo nuk e përdori sintaksën e re të sloganit në refren, ndoshta sepse thjesht tingëllonte tepër e çuditshme. Gjithsesi, kënga përfshin tekste si: Ata nuk mund të ndalojnë së nguluri sytë / Ata po shohin kaq gjatë / Ata nuk mund të ndalojnë së luajturi një këngë, oh yeah. Me gjithë këtë dramë sloganësh, a është kjo ajo që duan gratë? Mbase!