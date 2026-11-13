“Musketierët” e Tiranës bashkë: Blushi & Fevziu shpallin luftë ndërtimit “të egër”!
“Musketierët” e Tiranës, shkrimtari i lexuar Ben Blushi dhe moderatori i njohur Blendi Fevziu, u takuan dhe pozuan bashkë të enjten, më 12 nëntor. Blushi shkruan se Fevziu e intervistoi në qendër të Tiranës. Pikërisht aty ku, në vitin 1614, Sulejman Pasha Bargjini themeloi Tiranën, Blushi dhe Fevziu u shfaqën, duke diskutuar për romanin e ri të Blushit, “Historitë e Çmendura të Tiranës”.
Blushi rrëfeu se kishin pasur një bisedë shumë të këndshme me mikun e tij. Duke shëtitur nëpër rrugët e qytetit, kujtuan bashkë njerëzit e çmendur, plot ambicie dhe me beteja të pafundme, që e ndërtuan Tiranën: burra, gra, aventurierë, shqiptarë e të huaj, pa të cilët ky qytet s'do të bëhej kurrë kryeqytet. Por, ky nostalgji u kthye shpejt në një alarm të fortë.
Si dy njohës të thellë të Tiranës, Blushi dhe Fevziu ndajnë të njëjtin shqetësim dhe e kanë ngritur zërin bashkë: qyteti i vjetër po zhduket me shpejtësi marramendëse! Sipas tyre, kjo pasion e verbër për të shkatërruar çdo gjë ekzistuese dhe për të ngritur ndërtesa të reja, që në shumicën e rasteve janë thjesht blloqe të shëmtuara shumëkatëshe, po e gërryen identitetin e Tiranës. Blushi thotë se e ndan alarmin e Fevziut se qyteti i vjetër po zhduket.
Ata i përkasin një brezi që e ka jetuar Tiranën në tre epoka të ndryshme: monarkia, komunizmi dhe tranzicioni. Kanë parë si lindi dhe zhvillohej një bashkëjetesë urbane, një harmoni ndërtimesh që e bënte Tiranën jo vetëm interesante, por edhe plot shpirt, njerëzore. Sot, kjo harmoni po shkatërrohet para syve tanë. Blushi e tha troç, pa doreza: Tirana njerëzore po shëmbet, ndërsa Tirana e re është shumë e egër. Dhe ne themi, sa e vërtetë kjo!
Pavarësisht se Tirana ka një ndjenjë të fortë vetërregullimi, siç e tregon edhe fakti që këto ditë, pa semaforë, trafiku është disi më i qetë (një ironi e hidhur për kaosin e përditshëm), qyteti po përballet me sfidën e tij më të madhe. A do të arrijë t'i rezistojë kësaj etjeje pa kufi për të ndërtuar kudo dhe gjithçka? Blushi shpjegoi se romani i tij ka lindur pikërisht nga kjo nevojë: të ringjallë historitë dhe njerëzit që po humbasin nën peshën e kësaj modernizimi brutal. Shpresojmë që dikush ta dëgjojë këtë alarm, para se Tirana të kthehet në një labirint betoni pa shpirt!