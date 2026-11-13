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“Musketierët” e Tiranës bashkë: Blushi & Fevziu shpallin luftë ndërtimit “të egër”!

Mandy Mandopoulos · 13 nëntor 2026
via Instagram @ben_blushi_official

“Musketierët” e Tiranës, shkrimtari i lexuar Ben Blushi dhe moderatori i njohur Blendi Fevziu, u takuan dhe pozuan bashkë të enjten, më 12 nëntor. Blushi shkruan se Fevziu e intervistoi në qendër të Tiranës. Pikërisht aty ku, në vitin 1614, Sulejman Pasha Bargjini themeloi Tiranën, Blushi dhe Fevziu u shfaqën, duke diskutuar për romanin e ri të Blushit, “Historitë e Çmendura të Tiranës”.

Blushi rrëfeu se kishin pasur një bisedë shumë të këndshme me mikun e tij. Duke shëtitur nëpër rrugët e qytetit, kujtuan bashkë njerëzit e çmendur, plot ambicie dhe me beteja të pafundme, që e ndërtuan Tiranën: burra, gra, aventurierë, shqiptarë e të huaj, pa të cilët ky qytet s'do të bëhej kurrë kryeqytet. Por, ky nostalgji u kthye shpejt në një alarm të fortë.

Si dy njohës të thellë të Tiranës, Blushi dhe Fevziu ndajnë të njëjtin shqetësim dhe e kanë ngritur zërin bashkë: qyteti i vjetër po zhduket me shpejtësi marramendëse! Sipas tyre, kjo pasion e verbër për të shkatërruar çdo gjë ekzistuese dhe për të ngritur ndërtesa të reja, që në shumicën e rasteve janë thjesht blloqe të shëmtuara shumëkatëshe, po e gërryen identitetin e Tiranës. Blushi thotë se e ndan alarmin e Fevziut se qyteti i vjetër po zhduket.

Ata i përkasin një brezi që e ka jetuar Tiranën në tre epoka të ndryshme: monarkia, komunizmi dhe tranzicioni. Kanë parë si lindi dhe zhvillohej një bashkëjetesë urbane, një harmoni ndërtimesh që e bënte Tiranën jo vetëm interesante, por edhe plot shpirt, njerëzore. Sot, kjo harmoni po shkatërrohet para syve tanë. Blushi e tha troç, pa doreza: Tirana njerëzore po shëmbet, ndërsa Tirana e re është shumë e egër. Dhe ne themi, sa e vërtetë kjo!

Pavarësisht se Tirana ka një ndjenjë të fortë vetërregullimi, siç e tregon edhe fakti që këto ditë, pa semaforë, trafiku është disi më i qetë (një ironi e hidhur për kaosin e përditshëm), qyteti po përballet me sfidën e tij më të madhe. A do të arrijë t'i rezistojë kësaj etjeje pa kufi për të ndërtuar kudo dhe gjithçka? Blushi shpjegoi se romani i tij ka lindur pikërisht nga kjo nevojë: të ringjallë historitë dhe njerëzit që po humbasin nën peshën e kësaj modernizimi brutal. Shpresojmë që dikush ta dëgjojë këtë alarm, para se Tirana të kthehet në një labirint betoni pa shpirt!

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.