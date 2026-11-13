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Goli spektakolar i Muçit ndez edhe Turqinë: Trabzonspori “çmendet” pas yllit shqiptar!

Mandy Mandopoulos · 13 nëntor 2026

Ernest Muçi ishte një nga protagonistët kryesorë në fitoren 2-0 të Shqipërisë ndaj Finlandës në Ligën e Kombeve. Sulmuesi kuqezi dhuroi një moment thjesht spektakolar në “Arena Kombëtare”, duke shënuar një gol të mrekullueshëm në minutën e 35-të, që ndezu atmosferën në tribuna.

Por gëzimi për këtë perlë të Muçit nuk mbeti vetëm brenda kampit kuqezi. Edhe në Turqi, Trabzonspori shpërtheu në festë për performancën e lojtarit të tyre, duke i dedikuar një postim special në rrjetet sociale. Klubi turk e uroi Muçin për golin e shënuar me fanellën e Shqipërisë, duke lavdëruar kontributin e tij në suksesin e rëndësishëm të skuadrës kombëtare.

Urime lojtarit tonë, Ernest Muçi, i cili shënoi golin e parë për kombëtaren e tij në fitoren 2-0 të Shqipërisë ndaj Finlandës në Ligën e Kombeve, shkruhej në postimin e Trabzonspor-it.

Kështu, goli i mrekullueshëm i Muçit ka tërhequr vëmendjen jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Turqi, ku tifozët e Trabzonspor-it kanë një arsye më shumë të ndihen krenarë për futbollistin shqiptar. Epo, kush nuk do të ishte krenar për një yll të tillë?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.