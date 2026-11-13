Goli spektakolar i Muçit ndez edhe Turqinë: Trabzonspori “çmendet” pas yllit shqiptar!
Ernest Muçi ishte një nga protagonistët kryesorë në fitoren 2-0 të Shqipërisë ndaj Finlandës në Ligën e Kombeve. Sulmuesi kuqezi dhuroi një moment thjesht spektakolar në “Arena Kombëtare”, duke shënuar një gol të mrekullueshëm në minutën e 35-të, që ndezu atmosferën në tribuna.
Por gëzimi për këtë perlë të Muçit nuk mbeti vetëm brenda kampit kuqezi. Edhe në Turqi, Trabzonspori shpërtheu në festë për performancën e lojtarit të tyre, duke i dedikuar një postim special në rrjetet sociale. Klubi turk e uroi Muçin për golin e shënuar me fanellën e Shqipërisë, duke lavdëruar kontributin e tij në suksesin e rëndësishëm të skuadrës kombëtare.
Urime lojtarit tonë, Ernest Muçi, i cili shënoi golin e parë për kombëtaren e tij në fitoren 2-0 të Shqipërisë ndaj Finlandës në Ligën e Kombeve, shkruhej në postimin e Trabzonspor-it.
Kështu, goli i mrekullueshëm i Muçit ka tërhequr vëmendjen jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Turqi, ku tifozët e Trabzonspor-it kanë një arsye më shumë të ndihen krenarë për futbollistin shqiptar. Epo, kush nuk do të ishte krenar për një yll të tillë?