Grammy 2027: Raye kryeson me 11 nominime, Beyoncé theu rekordin!
Uaaau! Dita e shpalljes së nominimeve për çmimet Grammy 2027 na gjeti plot surpriza dhe si gjithmonë, dramë muzike! Edicioni i 69-të i këtyre çmimeve prestigjioze do të mbahet më 7 shkurt 2027 në Los Angeles, por ndërkohë, nominimet u prezantuan të hënën në New York nga yje si Olivia Dean, Kehlani, Pharrell Williams dhe David Guetta.
Epo, le të jemi të sinqertë, kush e priste këtë? Këngëtarja dhe kantautorja britanike Raye është artistja më e nominuar për “Grammy” 2027, duke rrëmbyer plot 11 nominime! Duket se kjo vajzë do të dominojë skenën e madhe. Pas saj, menjëherë vjen ylli spanjoll Rosalía me nëntë nominime dhe ylli i muzikës country Ella Langley me shtatë. Po, shtatë nominime kanë marrë edhe Miranda Lambert, Olivia Rodrigo dhe Phoebe Bridgers, duke treguar se konkurrentja është e fortë. Bruno Mars, Leon Thomas dhe Olivia Dean, fituesja e Artisti i ri më i mirë vitin e kaluar, janë nominuar në gjashtë kategori secili.
Por, si gjithmonë, ka një mbretëreshë që nuk resht kurrë së thyeruri rekorde! Një moment tjetër historik i këtij edicioni vjen nga Beyoncé, e cila ka arritur në plot 100 nominime për “Grammy”. Po, e dëgjuat mirë, 100! Ajo mbetet artistja më e nominuar në historinë e këtyre çmimeve,. Sepse pse jo, kur je Beyoncé, bën histori sa herë frymon!
Sa i takon kategorive të tjera, skena rap po vlon me Albumi më i mirë rap, ku garojnë emra të mëdhenj si Busta Rhymes, Cardi B dhe Kanye West. Ndërsa te popi, Performanca më e mirë pop nga një dyshe ose grup na sjell bashkëpunime epike si Lady Gaga dhe Doechii, Madonna dhe Sabrina Carpenter, Raye dhe Hans Zimmer, e madje edhe Taylor Swift dhe Sabrina Carpenter. Sa kombinime të papritura!
Këto Grammy 2027 premtojnë të jenë një shfaqje e vërtetë, dhe ceremonia do të transmetohet drejtpërdrejt në ABC, si dhe do të jetë e disponueshme në "Disney+" dhe "Hulu". Tani, na tregoni ju: kush mendoni se do të kthehet në shtëpi me statujat e arta?