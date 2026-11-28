Anjeza konfirmon: Polici ekziston, por Sharri mbetet vetëm një pëlqim
Anjeza kërkoi të hynte në dhomën e rrëfimit për të sqaruar gjërat gjatë Prime-it të BBVK5, pasi u akuzua se po inskenonte lidhjen me një polic jashtë shtëpisë për të bërë lojë me Sharrin.
Banorja e konfirmoi faktin që “polici ekziston”, duke u falënderuar Resulit dhe Rudinës për fjalët e tyre. Për policin në fjalë, Anjeza tha: “pritëm zemër, pritëm bejbi se takohemi kur dalim dhe sqarohemi”.
Sa për Sharrin, Anjeza nuk e mohoi që ka një pëlqim, por u bë mjaft e qartë: nuk është e interesuar për lidhje brenda shtëpisë.
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