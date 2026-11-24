Akil Varfi u shndërrua në 'Karina Pipi' dhe... puthi Arlinda Morinën në buzë!
E hëna mbrëma në 'Big Brother VIP Kosova 5' nisi me një shpërthim të vërtetë gazit, falë një transformimi të papritur të banorit Akil Varfi. Ai u shfaq si një personazh femër me një paruke të gjatë të kuqe, të cilin e prezantoi me emrin "Karina Pipi".
Akili e përqafoi rolin e ri me humor, duke bërë shaka dhe duke krijuar situata argëtuese gjatë shfaqjes. Një nga momentet që tërhoqi më shumë vëmendje ishte ai me regjisoren Arlinda Morina, me të cilën Akili shkëmbeu edhe një puthje në buzë.
Momenti shkaktoi të qeshura dhe reagime në studio, ndërsa transformimi në "Karina Pipi" u bë një nga situatat më qesharake të fillimit të këtij Prime-i.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.