Zorica Marković pokazala sinove: Dejan i Ilija gotovo nikad u javnosti

Zabava

Folk pevačica i rijaliti učesnica Zorica Marković podelila je jednom prilikom na društvenim mrežama zajedničku uspomenu sa sinovima Dejanom i Ilijom i tako javnosti pokazala kako danas izgledaju. Inače se gotovo nikada ne pojavljuju u javnosti, pa je bio redak uvid u njihov izgled.

To je bio izuzetak, jer su njeni naslednici Dejan i Ilija njen najveći ponos, a obojica biraju život daleko od kamera i medijske pažnje.

Starijeg Dejana rodila je kada je imala tek 15 godina, u vezi sa seoskim harmonikašem, a ta ljubav je brzo pukla nakon njegovog rođenja. Zorica je ubrzo zatim otišla iz rodnog kraja kako bi izgradila muzičko ime, pa je sina u tom periodu retko viđala. Danas među njima vlada savršeno razumevanje i blizak odnos.

Mlađeg Iliju dobila je u drugom braku, a mnoge devojke danas komentarišu da važi za pravog frajera.