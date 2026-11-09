Strahinja Blažić: tri meseca nismo primili platu, apel Gradu Beogradu

Zabava

Zaposleni u beogradskim pozorištima koji rade po ugovorima na određeno vreme, autorskim ugovorima ili takozvanim paušalima već tri meseca nisu primili platu. Glumac Strahinja Blažić javno je o tome govorio u jutarnjem programu i uputio apel nadležnima u Gradu Beogradu da problem reše u što kraćem roku, kako bi zaposleni mogli da nastave da rade u normalnoj klimi.

Rekao je da to „direktno ugrožava egzistenciju velikog broja ljudi“. Govorio je pre svega o Malom pozorištu „Duško Radović“, ali i o kolegama u ostalim beogradskim pozorištima.

Problem se, kako je istakao, ne odnosi samo na glumce, već i na kompletan tehnički kadar, saradnike i sve ostale zaposlene koji čine pozorišne kolektive, a koji svakodnevno savesno obavljaju svoj posao.

On je naglasio i da među zaposlenima ima ljudi koji svakodnevno provode čitav dan u pozorištu, igraju i po dve predstave dnevno, a istovremeno moraju da plaćaju kirije, otplaćuju stambene kredite i izdržavaju porodice.

Blažić je poručio da zaposleni ne traže poseban tretman, već da se njihov rad poštuje i da im se omoguće uslovi za normalno funkcionisanje. Kako je rekao, uopšte nije stvar u tome da neko želi ili ne želi da radi: „Svi žele da rade.“

Posebno je ukazao na značaj pozorišta za decu. Zaposleni u Malom pozorištu „Duško Radović“ bave se, kako je rekao, vaspitavanjem, obrazovanjem i emancipacijom dece koja će sutra biti stubovi ovog društva, a drugu budućnost od njih nemamo. Zato je, smatra, prikladno da se prema ljudima koji taj posao obavljaju odnosi odgovorno.