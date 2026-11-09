Baraž u „Zvezdama Granda“ odlučio ko nastavlja takmičenje, a ko se oprašta
Završen je prvi krug takmičenja „Zvezde Granda“. Posle poslednje emisije i velike borbe u baražu poznato je ko nastavlja put ka tituli pobednika, a ko se oprašta od takmičenja.
Kandidati koji tokom regularnog dela emisije nisu uspeli da obezbede direktan prolazak dobili su još jednu priliku da se izbore za nastavak. U baražu je vladala velika neizvesnost, a svaki nastup mogao je da napravi razliku.
– Isplači se slobodno ništa to nije strašno – rekao je Voja Nedeljković.
Nakon saznanja da ostaje u takmičenju, Gabriela Ristovska se rasplakala i priznala da su velike emocije u igri. Suze nije mogla da sakrije ni Anđelija Bajić.
Dva kandidata su ispala iz takmičenja „Zvezde Granda“.
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