Netflixove liste gledanosti: ovo su naslovi koji su se izdvojili

Zabava

Na Netflixovim globalnim listama gledanosti izdvojilo se pet filmova, među njima animirani hit o pop zvezdama i dokumentarac o uraganu. Ako birate šta da pustite uz večeru, ovo je pristojan početak.

"Animals" se našao na vrhu Netflixove globalne liste filmova na engleskom jeziku. Mesto na vrhu pokazuje da je uspeo da se izdvoji u konkurenciji brojnih novih ostvarenja na platformi.

"Return to Sender" je ubrzo nakon objavljivanja dospeo među najgledanije, pa se našao među ostvarenjima koja su privukla pažnju publike. Za one koji vole da prate šta je aktuelno, logičan izbor.

Animirani film o grupi devojaka-zvezda kombinuje muziku, akciju, fantaziju i elemente korejske pop kulture, a prati grupu devojaka koje vode dvostruki život — nastupaju kao muzičke zvezde, a istovremeno se bore protiv demona. Taj spoj je, sudeći po listama, pogodio publiku različitih generacija i postao jedan od prepoznatljivih Netflixovih hitova.

Za ljubitelje dokumentaraca tu je ostvarenje o razornom uraganu Otis i njegovim posledicama — o prirodnoj katastrofi, razaranju i ljudima koji su se suočili s tim.

Na spisku se našao i još jedan naslov među zapaženim ostvarenjima na platformi, zanimljiv onima koji vole dinamične filmske priče.

Netflixova ponuda se menja, a globalne liste gledanosti pokazuju koji naslovi trenutno privlače najveću pažnju publike.