Ognjen Amidžić priznao zbog čega se kaje i šta bi promenio u mladosti

Zabava

Voditelj Ognjen Amidžić retko govori o svom privatnom životu, ali je priznao zbog čega se kaje i šta bi promenio u svojoj mladosti.

U emisiji "Magazin in" Amidžić je rekao da bi se u tim godinama trudio da više živi i proživi.

On je već decenijama na javnoj sceni, i kao muzičar i kao voditelj, a uprkos tome informacije o privatnom životu daje vrlo dozirano.

U istom razgovoru osvrnuo se i na današnje muško-ženske odnose i na probleme zbog kojih je sve veći broj ljudi bez partnera i porodice. Kako je rekao, sve više ima aseksualnih ljudi.

Dodao je i da mnogi ljudi godinama uopšte nemaju partnere i da je, po njegovom sudu, jako čudno vreme. Nisu svi, kaže, stvoreni za sve, a mi živimo po modelu koji smo povukli od kuće. Ni da bude roditelj nije svako, naveo je, i zaključio da smo verovatno radili mnogo stvari koje smo programirani da radimo.

Podsećanja radi, nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, s kojom ima sina, Ognjen se oženio koleginicom Minom Naumović i s njom dobio još dvoje dece.