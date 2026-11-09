Rada Manojlović: Milan je, mislim, u manastiru — neću da kažem gde

Zabava

Već dugo se postavlja pitanje gde je Milan Stanković, a spekulacije se samo nižu — jedna drugu prestižu. Deo javnosti čeka njegov veliki povratak na muzičku scenu, dok drugi šuškaju da je pevač svoj mir ponovo pronašao u manastiru. U tu priču sada se uključila i Rada Manojlović: priznaje da su inače u čestom kontaktu, ali i da joj se poslednjih dana nije javljao. Zbog toga, kako kaže, sumnja samo na jedno.

"Biće bum"

Prvo pitanje bilo je ono najlogičnije — da li se Milan vraća na scenu. Rada je na to odgovorila kratko, kroz osmeh, pred kamerama: "Biće bum."

Posle toga je usledilo pitanje na koje, po svemu sudeći, trenutno nema odgovora. Priznala je da niko ne zna gde je njen nekadašnji partner, ali je zato iznela svoju teoriju. Niko ne zna gde je Milan, rekla je, pa dodala da ona lično misli da je trenutno u manastiru — ali da ne može da kaže gde je taj manastir.

Njen zaključak ima svoju logiku. Kada je Milan u manastiru, njih dvoje se ne čuju. A pošto joj se ne javlja danima, kako je rekla, može da zaključi da je negde gde nije dostupan običnim smrtnicima.

Manastiri, sveta mesta i duhovni mir

To i nije prva priča te vrste. Milan je određeno vreme posvetio obilasku pravoslavnih manastira i svetih mesta, u potrazi za duhovnim spokojem, nakon čega su se u javnosti pojavile tvrdnje da planira da se zamonaši. Bez obzira na to koliko je od tih navoda tačno, jedno je izvesno: pevač je estradna svetla zamenio mirnijim, duhovnim načinom života.

Zato se, kad god se pojavi nova vest o njemu, u istom dahu pojavi i manastir. Sada je tu teoriju, pred kamerama, izgovorila i osoba koja je sa njim u redovnom kontaktu — i to je ono što joj daje težinu, koliko god konkretnog odgovora da nema.

Najteže palo majci i sestri

Ono što se, međutim, zna jeste da njegova iznenadna odluka da prekine karijeru nije pala lako. Prema pisanju domaćih medija, najteže je pogodila njegovu majku Milenu i sestru Nastasiju, koje su od njegove muzičke budućnosti gajile velika očekivanja.

Bliski sagovornik ispričao je da su mu majka i sestra bile velika podrška od prvog dana u "Zvezdama Granda" i da su se mnogo žrtvovale za njegovu karijeru. Kada mu je karijera krenula uzlaznom putanjom, on je izgubio interesovanje za sve to, a nikome iz okruženja nije jasno zašto.

Sagovornik dodaje da on dosta povukao u sebe prvih godina nakon te odluke, a da njih dve i dalje ne odustaju od namere da ga nagovore da se vrati na scenu, jer smatraju da je to njegov životni poziv. Za sada njihova želja nije uslišena.

Kuća u Obrenovcu

Milena i Nastasija i dalje žive u porodičnoj kući u Obrenovcu, ali se sa Milanom retko viđaju. Prema rečima sagovornika, viđaju se retko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Milan ne dolazi mnogo u Obrenovac, već one posećuju njega.

Niko, dakle, ne zna gde je Milan Stanković. Rada ima teoriju — i ne namerava da je precizira. Ostaje samo da vidimo šta ćemo pre dobiti: bum na sceni ili tačnu adresu.