Evo kako su Atina i Nika prihvatile Karleušinog 25 godina mlađeg partnera

Zabava

Jelena Karleuša je nedavno javnosti pokazala partnera Aleksandra Ševa, a odmah za tim došlo je pitanje koje se u ovakvim situacijama postavlja prvo: kako su njenu romansu sa 25 godina mlađim muškarcem prihvatile njene ćerke, Atina i Nika?

Aleksandar voli da provodi vreme sa Atinom i Nikom i da priča o raznim ''dečijim'' temama, pa imaju dosta zajedničkih tema. Samo što je to teritorija na kojoj se Karleuša ne pronalazi.

Mama voli ozbiljnije teme, slažemo se u tome da mama ne treba puno da tvituje nego više da se bavi pevanjem - rekla je.

Druga strana priče je Aleksandrova porodica. U emisiji ''Premijera - vikend specijal' Karleuša je otkrila da je upoznala njegovu majku i da je, po njenom sudu, ta žena bolja 'riba'' od nje.

Upoznala sam mu mamu, ona je bolja riba od mene, ona je top, super model - rekla je, a na pitanje šta njegovi roditelji misle o njoj odgovorila je da ne sme ni da zamisli, uz ogradu da se šali, i da se nada da misle pozitivno i dobro.

Pritom se setila i ranijih iskustava: ispričala je da su je sve majke i očevi njenih momaka mnogo voleli i da su roditelji bili ti koji su patili što ona odlazi. Na kraju je otkrila ''tajnu'' — da je privatno dobrica.

Ako je najkonkretnija zamerka u celoj priči to da mama treba manje da tvituje, a više da peva, onda je 25 godina razlike najmanji problem u toj kući.