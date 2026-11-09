Srđan Predojević i Mirjana: venčali su se dva puta, u Parizu i u Beogradu

Zabava

Poznati TV voditelj Srđan Predojević u braku je sa pravnicom Mirjanom, koja je od njega mlađa godinu dana. Njihova ljubavna priča krunisana je brakom krajem 2014. godine — i to ne jednim. Retko se viđa da neko sudbonosno „da” izgovori dva puta, u dva različita grada.

Venčali su se prvo u Ambasadi Srbije u Parizu, a potom su se na večnu ljubav zakleli i u Hramu Svetog Save u Beogradu. Dve ceremonije, dva grada, jedan par — i logistika koju većina ne bi izdržala ni u šali. Nekima je i jedan matičar previše.

U trenutku stupanja u brak Srđan je imao 43 godine. Voditelj je u više navrata isticao da je uz Mirjanu pronašao sav potreban mir — a to je, složićete se, otprilike sve što se od braka realno i traži.

Ali sama ceremonija u hramu, po njegovim rečima, nije prošla nimalo mirno. Glavni krivci su bili — deca.

Ceremonija je bila prelepa, ali smo supruga i ja sve vreme obraćali pažnju na decu, koja su bila malo nemirna... Na sreću, sve je prošlo kako treba, ispričao je Srđan.

Deca su, kako je opisao, palila sveće, stavljala krune na glavu i non-stop se vrzmala oko sveštenika. Svako ko je ikada sedeo u prvim redovima sa detetom u krilu zna kakva je to vrsta tišine pred oltarom.

Voditelj je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisao i to što se oženio nešto kasnije od proseka. Kako je u šali objasnio, odlučio je onog momenta kad su ujaci, tetke i strine prestali da se sekiraju kad će se skrasiti.

Spadam u one koji su se oženili malo kasnije... preporučujem svim mladim ljudima da se venčaju malo kasnije. Tada postaju svesni sebe i drugih, izjavio je tada.

Preporuka zvuči kao nešto što bi čovek rekao preko ramena, uz osmeh, ali u njoj ima logike. Ko se oženi kasnije, tvrdi, ima bolju moć procene kakav je ko.

Mladima koji paniče pred tridesete ovo je verovatno najlepša vest nedelje: nije trka. Poruka je jasna — strpljenje nije odlaganje, nego priprema.

A ujaci, tetke i strine? Tišina, možda baš tako i funkcioniše.