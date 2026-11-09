Žana Omnia o „Eliti 10“: nema supstanci, Gastoz ulazi, a Ša je uvek dobra zabava

Zabava

Žana Omnia negirala je navode da je tokom gostovanja u emisiji „Narod pita“, gde je nastupila sa Milenom Kačavendom, koristila nedozvoljene supstance. Kako kaže, njih dve su samo htele da emisija bude gledana, a mnogi su komentarisali da su bile pijane.

„Niko nije koristio nikakve supstance“, rekla je ona i objasnila da je prosto bilo više emisija i da su se posvetile tome da to odglume na adekvatan način. Cilj je bio i da neko ko je, po njenom mišljenju, zaslužio onakav vid ophođenja dobije odgovor po završetku rijalitija.

U rijaliti formi Omnia je godinama bila rado viđen gost, a sada prati i aktuelnu sezonu „Elite 10“ — koliko stigne. Posebno se dotakla Nenada Marinkovića Gastoza, Anđele Đuričić, Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

Ništa spektakularno je ne impresionira

Šta je tamo trenutno najviše impresionira? Ništa spektakularno, priznaje. Fale joj igrači kao što je Milena Kačavenda i fali joj malo više dinamike.

Kao gledaocu, za oko joj je zapao odnos Cara koji trenutno drži rijaliti sa Anelom. Anela je, kaže, već četvrta godina tamo i od nje ništa novo nije ni očekivala — znala je da će biti jedan od glavnih aktera, čak i u ovoj sezoni.

Gastoz i Anđela — dogovor, ne raskid

Omnia ne veruje da su Gastoz i Anđela Đuričić zaista raskinuli u spoljašnjem svetu. Smatra da su napravili neki dogovor i da Gastoza očekuje kao učesnika rijalitija.

U mnogim poslednjim intervjuima Milena Kačavenda je govorila da se Gastoz očekuje. Omnia kaže da je Anđela imala prava da se ogradi i da želi da uđe kao slobodna devojka, s obzirom da je 10 meseci dugačak period, ali veruje da je to vid dogovora u spoljnom svetu i da ćemo do kraja rijalitija gledati Gastoza kao učesnika.

U intimu, kaže, ne zalazi. Ono što ljudi vide na ekranima mogu da komentarišu kao teme koje su javnosti zanimljive.

Ša je uvek znao da je nasmeje

Nenad Aleksić Ša je, po njenim rečima, jedan od poprilično zanimljivih likova koje je uvek rado gledala na TV ekranu i tamo je znao da je nasmeje. Veruje da će to raditi i ove sezone.

Kada je reč o priči o raskidu, smatra da, poznavajući Šu, do njega sigurno nije došlo i da je verovatno bilo potrebno da se potkrepe malo jačim finansijama — za njih je, kaže, sve to posao. Šta će se dalje desiti, dodaje, pitanje je koje ćemo gledati.

Bivši muž, ćerka i veza bez veze

Na pitanje da li bi njen bivši muž ušao u rijaliti, kaže da bi to bilo fantastično — smatra da je rođen za TV ekran i da bi poradio na svom vokabularu.

O odnosu sa njim kaže da su, dve i po godine od kako je izašla iz poslednjeg rijalitija, završili svaki komunikativni deo, čak i prijateljski, bar sa njene strane, i da se to neće promeniti. Sve ostalo je bila komunikacija preko drugih ljudi.

Vezama bez obaveza ne nalazi manu. Posle toliko godina braka i ćerke od 18 godina, smatra da ne postoji ništa lepše od toga da te neko ne opterećuje tim sloganom veze i ne traži ništa od tebe. Funkcioniše tako što je tu dok joj je lepo i kaže da više ne traći vreme na budalaštine koje ne mogu da se promene. Zato sve te odnose naziva vezom bez veze, odnosno bez obaveza.

Ako njena ćerka poželi da bude učesnica „Elite 10“, imaće njenu potpunu podršku — isto kao i da je poželela da ode na Novi Zeland. Vaspitava je, kaže, u duhu da može da se snađe na kom god mestu. Rijaliti je i sama doživela kao posao, pa bi je podržala i ove i sledeće godine, kada je već punoletna.

Omnia je progovorila i o Marku Markoviću i njihovom odnosu, kao i o Staniji, a to se može pogledati u videu na početku teksta.