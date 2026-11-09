Muđa verio Janu u Central parku: „Rekla je DA“

Zabava

Jutjuber Stefan Vuksanović, poznatiji kao Muđa, verio je svoju devojku Janu. Prosidbu je organizovao u Njujorku, u čuvenom Central parku, a fotografije sa prosidbe podelio je na Instagramu sa svojim pratiocima.

„Rekla je DA“, kratko je napisao uz objavu, a čestitke su samo pristizale.

Prosidba u Central parku je, ruku na srce, scena koju smo videli već sto puta, ali Muđa je to odradio bez preterivanja — par fotografija i jedna kratka rečenica.

Muđa je ranije otvoreno govorio o svojim počecima na Jutjubu. Tokom školovanja nailazio je na osude i probleme zbog snimanja, a kako je teško usklađivao obaveze i snimanje, počeo je da popušta u školi. Njegov otac tada je doneo odluku koja je promenila sve — ispisao ga je iz škole kako bi imao više vremena za snimanje. Školu je na kraju završio vanredno.

Pre uspeha, njegova porodica je imala finansijske teškoće, ali su se uzajamno podržavali. U ispovesti o počecima prisetio se i vremena kada su se svakog meseca mučili za pet hiljada dinara da bi mogli da kupe suhomesnato i imaju šta da jedu, dok su njegovi roditelji tražili posao i izdržavali ga.

„Za neke smo možda seljaci iz sela Drmno kod Kostolca, ali smo zauzeli ceo Balkan“, ispričao je tom prilikom. Dodao je i da se danas svađaju zbog posla: „kad se svađamo, svađamo se zato što su pali pregledi ... zato što nismo snimili klip. Ne svađamo se više ozbiljno.“

Odluka o kojoj se, iskreno, može raspravljati — ali gledajući gde je danas, izgleda da je dala rezultat.

Muđa danas ima više od dva miliona pratilaca, a zarada mu premašuje 100.000 dolara mesečno.

Dečko koji je nekad snimao klipove uz osude sredine sad se verio u Central parku. Čestitke paru!