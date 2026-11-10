Radmila Savićević je sa 26 godina izgledala kao holivudska diva, a Božu je, pričalo se, motrila iza kulisa

Zabava

Jedan njen stari portret, koji se pre nekoliko godina pojavio na društvenim mrežama, podsetio je na dane kad je slavna glumica tek gradila pozorišnu karijeru. Fotografija je nastala 1952. godine, tokom njenog angažmana u predstavi „Porodica Blo“. Radmila Savićević je tada imala svega 26 godina, pozirala je u elegantnom izdanju, s frizurom i šminkom karakterističnim za to vreme, a portret prilično podseća na fotografije velikih filmskih zvezda iz zlatnog doba Holivuda.

Ipak, malo ko od mlađih generacija zna kako je čuvena glumica izgledala na početku svoje karijere, mnogo pre nego što je postala najpoznatije lice domaćih televizijskih serija.

Ristana Riska i ostale temperamentne žene

Za mnoge je ime Radmile Savićević neraskidivo povezano s Ristanom Riskom Golubović iz serije „Srećni ljudi“. Taj lik, koji je zahvaljujući brojnim reprizama ostao omiljen i decenijama nakon premijernog emitovanja serije Siniše Pavića, doneo je glumici iz Kruševca ogromnu naklonost publike.

Sličan šarm pokazala je i u ostvarenjima „Bolji život“ i „Porodično blago“, kao i u brojnim filmovima, u kojima je igrala upečatljive, temperamentne žene koje su znale kako da se izbore za svoje mesto. Publika je pamti upravo po ulogama žena u poznim godinama, čiji su humor, neposrednost i britke opaske osvajali gledaoce širom bivše Jugoslavije.

Od Kruševca do Beograda

Prve glumačke korake napravila je u svom rodnom gradu, gde je bila članica Kruševačkog pozorišta, osam godina pre nego što je ovaj portret nastao. Kasnije je radila u Narodnom pozorištu u Nišu, a zanimljivo je da je svojevremeno odbila ponudu slavnog pisca Meše Selimovića, tadašnjeg direktora Sarajevskog narodnog pozorišta, da nastavi karijeru u ovoj ustanovi. Sredinom prošlog veka preselila se u Beograd, gde je postala prvakinja Beogradskog dramskog pozorišta.

Velika ljubav i malo ljubomore

Njen privatni život obeležila je jedna velika ljubav, s kolegom Božidarom Savićevićem. Upoznali su se mladi, a zajedno ostali decenijama. Božidar, kog su svi zvali Boža, po zanimanju je bio zubni tehničar, ali je 1948. godine i sam počeo da se bavi glumom, u vreme kada je Radmila već bila poznata na domaćoj pozorišnoj sceni. Par je radio zajedno, najpre u Kruševcu, potom u Nišu, a na kraju su se skrasili u Beogradu. Gde god bi Radmila dobila angažman, Boža je bio uz nju.

– Glumci su u svim varijantama bili sirotinja. Ne žalim se. Ja sam svoj život živela onako kako sam htela – ispričala je ona jednom prilikom.

Svog supruga često je opisivala kao „izuzetno lepog čoveka“, ali je uz veliku ljubav išla i njena temperamentna priroda, pa se pričalo da je glumica umela da bude veoma ljubomorna. O tome je u knjizi „Prva i poslednja“, posvećenoj njenom životu i karijeri, pisala novinarka Nataša Mijušković, kojoj je glumica bila ujna. Prenela je i anegdotu iz vremena kada su Radmila i Boža igrali u Niškom pozorištu.

Kad bi Boža, popularan i lep glumac, imao scenu s nekom mladom i lepom koleginicom, ujna bi probušila kulise i gledala šta radi na sceni, pa bi mu posle predstave prebacivala kako je mogao malo manje da steže u zagrljaj tu partnerku. Po njenoj verziji, samo je razmicala kulise, ali on je tvrdio da je pravila rupe na njima kako bi imala bolji pogled. Novinarka je pritom opisala i kakva je bila – „žena čo’ek, žena laf“.

Zajedno do kraja

Radmila i Božidar nisu zajedno dobili potomstvo, ali to, naravno, nije umanjilo njihovu bliskost i privrženost. Zajedno su ostali do Radmiline smrti 8. novembra 2001. godine, a Božidar je preminuo svega godinu dana nakon nje. Bračni par Savićević sahranjen je jedno pored drugog u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Ono što je sigurno jeste da su ostali zajedno – i na sceni, i posle nje.