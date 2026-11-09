Sandra Rešić je ispričala da je pevala ispod stola dok su gosti imali odnose

Zabava

Pevačica Sandra Rešić svojevremeno je šokirala priznanjem da je pevala na privatnoj proslavi dok su gosti pored nje imali odnose. Poručila je tada da sebi tako nešto nikada više ne bi dozvolila.

Prvu priču ispričala je u emisiji "Minsko polje". Kako je opisala, to nije bilo veselje, nego privatna proslava. Bilo je nekoliko momaka, došle su neke devojke, a jedan od momaka je dohvatio jednu od tih devojaka. Nisu bili goli, ali je otkopčao šlic i zadigao suknjicu.

Nisam gledala u njih, pa nisam bila u svinger klubu, rekla je i dodala da je sve kratko trajalo — dva minuta. Od nje se tražilo samo da peva, i ona je pevala.

Sočnije detalje otkrila je tokom rijalitija. Ispričala je da je sa kolegom pevala na privatnom slavlju na kojem su bila tri biznismena, koji su imali odnose sa devojkama na sred stola.

Njih dvoje su, kako je opisala, dobili zahtev da se sklone i stanu ispod stola jer oni nešto treba da urade — dakle da čučnu ispod stola i nastave da pevaju. Nije to bila naredba, ali je bilo više kao zahtev, uz poruku da će to biti plaćeno i da nema problema.

Ona i kolega su čučnuli, ali su stolovi bili malo viši, pa se nisu skroz sagnuli, već su se savili i pevali u tom položaju. Koliko je tačno vremena prošlo, ne zna da kaže: možda 10 do 15 minuta.

Onda im je neko prišao i rekao da slobodno ustanu, uz komentar: Nagledali ste vi svačega. Sandra je dodala da je pomislila šta li će da vidi kad ustane.

Da budemo iskreni, kad se pevač plati za privatnu proslavu, obično se očekuje muzika, pesma i dobra atmosfera — a ne da nastup završi ispod stola, sa refrenom koji se peva u čučećem stavu. Sandra svakako ima priču koju malo koji kolega može da nadmaši, a svaka čast i na živcima.

A vi — šta je najluđe što vam se desilo na nekoj proslavi, i da li biste pristali da pevate ispod stola?