Luna i Marko su od Jutjuba uzeli 400.000 evra, a evo kako se ta cifra računa

Zabava

Dva zajednička Jutjub kanala Lune Đogani i Marka Miljkovića donela su im tokom 2025. godine zaradu od preko 400.000 evra. Računica je jednostavna: 161 milion pregleda na oba kanala i prosečna zarada između 800 i 1.000 evra po milionu pregleda.

Glavni kanal, na kom par pokazuje svakodnevicu, pokrenut je u julu 2020. Do kraja 2025. skupio je više od 118 miliona pregleda — osam miliona više nego 2024. godine, kada je imao 110 miliona.

U maju 2024. lansirali su i drugi kanal, za podkast koji vodi Luna. Taj projekat sakupio je blizu 43 miliona pregleda, pa se sabiranjem dolazi do 161 milion.

Kako se na Jutjubu zapravo zarađuje

Marko Miljković je ranije objasnio njihov model: Zarađuje se kao i u svakom drugom poslu. Koliko se trudite, toliko ćete zaraditi. Kako je rekao, zarada zavisi od mnogo faktora — od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Algoritam sve prepozna i na osnovu toga daje manju ili veću zaradu, a zarade se za, na primer, milion pregleda, po njegovim rečima, kreću od 200 do 2.000 evra mesečno.

Obratite pažnju na taj raspon: sam Miljković govori o 200 do 2.000 evra po milionu pregleda, a računica za 2025. uzima prosek od 800 do 1.000. Ista cifra pregleda tako može da ispadne znatno manja ili znatno veća — sve zavisi ko gleda i kada.

Visina honorara zavisi i od doba godine — pregledi su znatno bolje plaćeni krajem godine nego u januaru ili februaru. Tu su i sponzorski ugovori, koji donose dodatne fiksne ili ugovorene prihode.

Vidim da ima ljudi u Srbiji koji dobro zarađuju od toga. To se vidi na njihovim kanalima i po tome šta sve kupuju, gde putuju, šta rade, rekao je Miljković.

Miljković je jednom prilikom otkrio i da su već posle prve tri godine rada imali milionske preglede i prihod od oko 180.000 evra.

Dakle, svakodnevica pretvorena u sadržaj pretvorila se u posao koji se meri stotinama hiljada evra. Pitanje za vas: koliko ste puta kliknuli na njihov snimak "iz dosade" i tako im dodali koji evro?