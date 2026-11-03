Zorica Brunclik bez trunke šminke stigla na snimanje i bacila bombu: Podržala je Aleksandru Radović!

Zabava

Zorica Brunclik, naša ružičasta ikona, pojavila se na snimanju „Pinkovih zvezda“ u totalno opuštenom izdanju – bez trunke šminke, ali sa frizurom na mestu i tip-top odevena. U pratnji svog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a odgovorila je i na komentar Aleksandre Radović o „Pinkovim zvezdama“.

Podsetimo, Aleksandra Radović, nekadašnja članica žirija istog takmičenja, nedavno je u podkastu „Sigurno mesto“ ispalila prave reči, rekavši da su „Pinkove zvezde totalni promašaj“. Dodala je i da je htela da pokaže mladima kako je važno biti obrazovan i kulturan, te da o temi govore sa predznanjem. Realno, ima tu istine, pogotovo u moru rijalitija.

Aleksandra se osvrnula i na mentore u muzičkim takmičenjima, rekavši da „mnogo ljudi sebi daje za pravo da nešto nazove školom ili da nazove sebe mentorom“. Zapitala se: „Je l' smo mi zaboravili šta su mentori? Koja je njihova funkcija i gde se oni nalaze i u kojim ustanovama? Mnogo smo pomešali i pobrkali lončiće“, zaključila je ona tada. I složićemo se, nekad se stvarno zagubimo u svim tim titulama.

I onda dolazi Zorica! Iako kaže da nije ispratila Aleksandrin intervju jer „nemam telefon, ne gledam izjave“, a Kemiš joj nije preneo jer „verovatno nije neka izjava za padanje u nesvest“, ipak se složila sa Radovićkom. Ipak, prema izveštaju, složila se sa Aleksandrinim stavom.