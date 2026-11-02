Hajdi Klum opet šokira: Noć veštica nikad bizarnija!

Zabava

Kraljica Noći veštica se vratila! Supermodel Hajdi Klum, poznata po svojim grotesknim i totalno neobičnim kostimima za ovaj praznik, i ove godine je rešila da nas drži u neizvesnosti do samog kraja. Pred Noć veštica je na Instagramu podelila poslednje nagoveštaje svoje ovogodišnje transformacije, a iskreno, deluju opako!

Objavila je dve fotke koje izgledaju kao neka usta sa čudnim, ogromnim i baš fuj zubima. „Poslednji trag... Vidimo se SUTRA“, napisala je Hajdi, uz najavu da se vide sutradan. Fanovi su, naravno, odmah krenuli sa ludim pretpostavkama u komentarima. Neki su mislili da će biti Monstro Elisasue iz filma „Supstanca“, drugi su nagađali Kliker iz „The Last of Us“ serije, pa čak i Vecna iz „Stranger Things“ ili čudovište iz video-igre „Resident Evil“. Mašta radi svašta!

Ali, to nije sve! U četvrtak, Klum je okačila i video gde se vidi nešto što liči na kalup ljudskog tela sa nekom konstrukcijom kao ranac. Uz to je poručila: „Stiže sledeći trag… Još dva dana do otkrivanja svega #HeidiHalloween“. Dan ranije je podelila i snimak protetike koja podseća na ljudsko tkivo. Znači, čitava operacija!

Njen dugogodišnji saradnik, majstor za specijalne efekte i šminku Majk Marino, ranije je otkrio da je ovo „jedan od najkomplikovanijih kostima koji su ikada napravljeni“. Marino je za NBC-jev „Hollywood ReelTime“ objasnio da „Izuzetno ga je teško napraviti, a sama složenost čitavog procesa predstavlja veliki izazov. Nekima možda ne deluje tako, ali u ove stvari ulaže se ogroman trud.“ Slušamo Marinu, sigurno zna šta priča.

Iskreno, ako je ovo samo nagoveštaj, ne smemo ni da zamislimo šta je tek finalni rezultat! Jel' neko od vas nagađao tačno?