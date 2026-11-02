Neda Ukraden slomljena zbog smrti Miše Kovača: "Poslednje zbogom dragom kolegi"

Zabava

Legendarni pevač Mišo Kovač napustio nas je 31. oktobra u svojoj 85. godini života. Njegov odlazak ostavio je ogromnu prazninu na muzičkoj sceni, a vest o njegovoj smrti duboko je pogodila njegove kolege i fanove širom regiona. Među onima koji su se emotivno oprostili od muzičkog velikana je i jugoslovenska pevačica Neda Ukraden.

Neda je putem svog Instagram profila uputila poslednji pozdrav kolegi, istakavši da će joj zajedničke godine provedene na sceni zauvek ostati u posebnom sećanju. Prisetila se njihovih brojnih koncerata, turneja, kao i čuvenog dueta "Zbogom neverna dušo", koji su objavili davne 1986. godine. Pevačica je tim povodom napisala: "Poslednje zbogom dragom kolegi, harizmatičnom i neponovljivom Mišu Kovaču. "

Oproštaj od Miše Kovača trajaće tri dana, a počeo je u ponedeljak u Šibeniku. Nastavlja se u utorak, 3. novembra, u Splitu, gde će na stadionu Poljud u 16 časova biti održan veliki ispraćaj, uz prisustvo brojnih muzičkih zvezda i poštovalaca. Izbor Poljuda ima posebno značenje jer je Mišo bio veliki navijač Hajduka. Na tom istom stadionu je 1993. godine održao koncert pred više od 40.000 ljudi, a njegov čuveni hit "Dalmacija u mom oku" postao je svojevrsna himna splitskog kluba.

Nakon ceremonije na Poljudu, kovčeg će biti prevezen u Zagreb. U sredu, 4. novembra, u jutarnjim časovima biće održana komemoracija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Za popodnevne časove istog dana planirana je sahrana na zagrebačkom groblju Mirogoj, gde će Mišo Kovač počivati pored svog sina Edija, koji je preminuo 1992. godine u svojoj šesnaestoj godini života.

Odlazak ovakve muzičke ikone uvek ostavlja veliku prazninu. Kako se nositi sa gubitkom takve legende?