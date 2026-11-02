Sanja Vučić je najmlađa u žiriju „Zvezda Granda“, a evo koliko stvarno ima godina!

Zabava

„Zvezde Granda“ su dobile totalno, ali totalno osveženje, a sve zahvaljujući našoj Sanji Vučić! Ova pevačica, koja je sela u žiri, donela je takvu neku posebnu, vrcavu energiju da su svi odmah primetili. Njena prirodna spontanost, ona njena duhovitost i potpuna neposrednost su momentalno kupili i publiku i kandidate . Nije ni čudo što sad svi takmičari baš nju žele za mentora, jer je u popularno muzičko takmičenje unela taj neki sveži šmek koji je, budimo realni, baš nedostajao.

E, sad, dok svi vide da je Sanja u žiriju najmlađa, mnogi i dalje nemaju pojma koliko ona zapravo ima godina. I verujte nam, mnogi se baš iznenade kada čuju! Hajde da razjasnimo: Sanja je rođena 8. avgusta 1993. godine, i verovali ili ne, ima 33 godine! Da, da, dobro ste pročitali – trideset i tri! Deluje kao da je juče pevala na Evroviziji, a već ima toliko toga iza sebe. Zamislite samo, bila je ponosna predstavnica Srbije na Evroviziji još 2016. godine, a tek je kao članica grupe Hurricane napravila pravi lom na sceni i stekla onoliku, ali onoliku popularnost.

Svo njeno muzičko obrazovanje i ono ogromno iskustvo koje je pokupila na raznim scenama, danas blista i u žiriju „Zvezda Granda“. Sanja stvarno može da im da korisne savete iz prve ruke, da ih usmeri, ali i da nanjuši ko ima onaj pravi, skriveni potencijal. I nije samo da se odlično snalazi sa kandidatima, već se sa kolegama iz žirija super slaže – često padaju neke šale i duhoviti komentari, što samo dodatno diže atmosferu u studiju do usijanja. Ponekad deluje kao da smo u nekom rijalitiju, ali u dobrom smislu, naravno!

Publika prosto obožava njenu vrcavost, njenu spontanost, iskrene reakcije koje ne krije, a i njeno muzičko znanje je neupitno – kad Sanja progovori o muzici, znaš da slušaš nekog ko se stvarno razume. Ma, čini se da je Sanja Vučić bukvalno pronašla svoje savršeno mesto u ovom TV formatu. Njen dolazak u „Zvezde Granda“ je bio pravo osveženje, totalni bum! Ko bi rekao da sa samo 33 godine možeš da doneseš toliku energiju, šarm i znanje da bukvalno svi padnu na kolena? Mlada, a već legenda – ima li šta bolje od toga?