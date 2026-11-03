Gde nestade Jovana Joksimović? Fanovi K1 u rebusu!

Zabava

Jovana Joksimović, koja je jedno od najprepoznatljivijih TV lica u Srbiji, poslednjih dana nam fali u jutarnjem programu K1 televizije. Bukvalno je nema, a to nikome nije promaklo!

Naravno, njeno odsustvo je odmah privuklo pažnju budnih očiju gledalaca, pa se sad svi pitaju: da li je u pitanju samo neka privremena pauza, da se Jovana malo odmori, ili se možda spremaju neke veće promene u njenom profesionalnom angažmanu? Spekulacije su krenule.

Za sada, nema zvaničnog objašnjenja zbog čega se voditeljka ne pojavljuje pred kamerama, a to nas, da budemo iskreni, baš intrigira. Jutro bez nje prosto nije isto. Šta mislite, o čemu je reč?