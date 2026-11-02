Kakav obrt u „Nikad nije kasno“: Žika Jakšić doneo odluku koja je podigla studio na noge!

Zabava

U emisiji „Nikad nije kasno“ predstavilo se pet sjajnih takmičara, a nakon njihovih nastupa, došlo je vreme da se donese odluka ko ide dalje u naredni krug takmičenja. Znate već tu napetost, kad svi drže palčeve i čekaju da vide ko je zablistao!

Međutim, predsednik žirija Saša Milošević Mare, u svom fazonu, rešio je da situaciju začini jednom duhovitom forom. Šalio se na račun odgovornosti koju nosi njegova uloga, pa je čak tražio i pomoć „duboke države“. Kao, nije lako biti predsednik, ima tu neka jača sila iza njega! „Kažu da je lako biti predsednik žirija, ali nije lako, iza svakog predsednika ima i duboka država, ja apelujem da duboka država reaguje ako je to moguće“, upitao je Mare, jasno aludirajući na Žiku Jakšića.

Njegova izjava je nasmejala ceo studio, ali onda je došao trenutak koji su kandidati baš, baš iščekivali. Žika Jakšić je preuzeo reč i otkrio da je, nakon „konsultacija“, doneta odluka koja je obradovala sve takmičare. Ma „duboka država“ se tu nešto dogovarala sa predsednikom!

„Duboka država se konsultovala sa predsednikom i zaključili smo da su podjednako pevali svi kandidati i ne bi bilo fer da se rastanemo od bilo koga i proglašavamo da su svih petoro prošli u drugi krug. Bravo!“, saopštio je Jakšić. E, pa, ako ovo nije šokantno, ne znamo šta jeste! Ceo studio je skočio na noge.