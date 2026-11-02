Vojaž postao tata: Misteriozna verenica mu je ostvarila životni san!

Zabava

Mihajlo Veruović Vojaž dobio je svoje prvo dete! Vojaž je vest da je postao ponosni tata kratko i jasno potvrdio, iako je identitet majke, njegove verenice, uspeo da sačuva daleko od očiju javnosti.

Novopečeni tata oglasio se povodom najlepših vesti, izjavivši: „Hvala, istina je, hvala na čestitkama, zamoliću za privatnost.“ Eto, čuli smo to direktno od njega, ali i dalje nam nije otkrio ko je misteriozna brineta koja mu je stavila prsten na ruku i podarila dete. Izgleda da ćemo još malo da čekamo na tu ekskluzivu!

Njih dvoje su dete dobili pre 7 dana, a celu sreću su čuvali u tajnosti od svih. Ipak, nije da nismo mogli nešto da naslutimo! Vojaž je nedavno, odgovarajući na pitanja fanova, otkrio da mu je najveći životni cilj da bude „mlad otac i da ima najbolji odnos sa decom na svetu. Funkcionalna porodica.“ Izgleda da je čovek radio na tome!

Nakon veza sa Anđelom Ignjatović Breskvicom, a zatim i Tamarom Kujačić, Mihajlo je rešio da svoj ljubavni život stavi pod ključ. Zato smo i videli samo jedan TikTok sa misterioznom izabranicom, gde se nazirao prsten, ali ništa više. Što se tiče Vojaža, porodica mu je uvek bila stub svega – „Sve što radim držim u porodici i loše i dobro. Najvažnije je da imaš porodicu oko sebe i oni su jedini koji mogu da shvate sve šta te muči, šta želiš, koje su ti ambicije. Porodica je stub svega“, izjavio je on jednom prilikom.

Eto, Mihajlo je postigao svoj životni cilj, a mi se pitamo hoće li bar bebi ime otkriti javnosti, ili će i to ostati Vojažova slatka tajna?