Bilja Jevtić: Saša Popović zaljubljen u mene? Nemam pojma

Zabava

Pevačica Biljana Jevtić u novom gostovanju u jednoj emisiji iznela je sočne detalje iz svoje duge karijere. Ali, kad je na red došla priča o tome kako je bivši direktor „Granda“, Saša Popović, bio zaljubljen u nju, Bilja je prvo probala da izbegne odgovor.

„Je l' možemo mi te teme da preskočimo? Molim vas... Nema svrhe, to se sve zna“, pokušala je Bilja, ali nije odustala od priče. Objasnila je da se sa Popovićem nije uopšte družila i da ju je Rada, sa kojom je tada bila, slučajno odvela na jedan veliki koncert, kada je ona tek bila na početku. „Tu sam ja Sašu videla, ako sam progovorila dve reči, i više ne“, ispričala je.

Jevtićeva je priznala da joj ni dan-danas nije jasno zašto je Popović to javno priznao. „E sad, odakle je to njemu izletelo, da li je to iz šale, zezanja, mislim, stvarno nemam pojma, ali stvarno nisam imala...“, rekla je pevačica, pa dodala o ostalim kolegama sa estrade: „On je jedan od jednih koji su samo javno rekli, ostali su sigurno koji misle pa ćute“, rekla je u emisiji "Pretres".

Voditelj ju je podsetio da su u to vreme mnogi muškarci bili zaljubljeni u nju, na šta je Bilja skromno odgovorila: „Ma ajde, nisu svi... Pa ne znam, lepo, ali sve je to prolazno“, zaključila je kroz osmeh. Podsetimo, Bilja je ranije pričala i o razvodu sa Acom Ilićem.