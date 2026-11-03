Ceca ponosna na unuka, ali Veljko ima strogo pravilo za babu!

Zabava

Svetlana Ceca Ražnatović je, kao i svaka ponosna baka, na svom Instagram profilu podelila snimak koji je raznežio i oduševio sve pratioce! Njen unuk Željko, očigledno, kida na terenu i već se uveliko bacio u sportske vode. Totalno neodoljiv video zabeležio je njegov tata Veljko, pravo sa treninga!

Mališa je pokazao koliko je predan i željan pobede, pa mu je srce bilo puno kad je zatresao protivničku mrežu. Posle gola, raširio je ruke i bacio ‘pet’ saigračima – pravi timski igrač, nema šta! Veljko, naravno, nije krio ponos, pa je snimak brzo osvanuo i na Cecinom profilu. Folk diva je jasno pokazala koliko uživa u Željkovom odrastanju i svakom golu, a Veljko se i dalje oduševljava što je njegov naslednik, kojeg ima sa Bogdanom, krenuo da trenira fudbal – jedan od najzahtevnijih i, da se ne lažemo, najskupljih sportova na svetu! Nema sumnje da je tata Veljko presrećan što je njegov sin pokazao talenat i disciplinu.

Ali, čekaj! Pored sportskih uspeha, izgleda da Veljko ima i neke porodične 'zakone' koji moraju da se poštuju. Naime, on insistira da njegovi sinovi Svetlanu Ražnatović zovu isključivo 'baba'. Stariji sin Željko je zove Ceca, ali Veljko smatra da je to pogrešno. „Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati 'Ceco', kao što ni mene neće da oslovljava sa 'Veljko'“ – rekao je on.

Voditeljka je pokušala da proveri da li Krstan zove Cecu 'baka', ali Veljko je bio jasan. „To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne“, rekao je. I tu nema popuštanja! Kad su ga pitali zašto toliko insistira na tome, Veljko je objasnio da je to 'ciklus života'. „Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko“, poručio je Veljko. Izgleda da se tradicija mora ispoštovati, pa makar i preko ‘baba’ poziva. Šta kažete, ima li Veljko pravo?