Halid Muslimović otkrio: Zbog Ćićoline zamalo snimao domaće filmove za odrasle!

Zabava

Folk pevač Halid Muslimović, poznat po svojim hitovima, u autobiografiji „Mene je učilo vrijeme“ izneo je detalje iz života koji su, priznajemo, digli prašinu! Među raznim pikanterijama, isplivao je i susret sa, ni manje ni više, nego svetskom zvezdom filmova za odrasle i bivšom italijanskom poslanicom, Ilonom Štaler, svima poznatijom kao Ćićolina.

Halid se prisetio ludih osamdesetih godina prošlog veka, kada je Ćićolina boravila u Prijedoru. Kaže, susret se desio u prijedorskom hotelu „Biser“, mestu gde je on često navraćao sa društvom i, naravno, pevao svoje najveće hitove. Priznaje da lično nikad nije bio fan „te vrste filmova“, niti je imao vremena za njih, jer su ga, kako kaže, zanimale „druge stvari“ u životu. Ipak, za Ćićolinu je znao, jer se o njoj naširoko pisalo u novinama, a pogotovo je sarajevski „Ven“ imao poprilično liberalan pristup prema toj industriji u to vreme. Eto, desilo se da je baš u „Biseru“ ona obratila pažnju na Halida dok je pevao, pa su se tako i upoznali.

Ćićolina kao kritičarka

Pevač je detaljno opisao kako je tekao njihov neobičan odnos i kakav je utisak Ćićolina ostavila na njega. Otkrio je da bi ona, kad god bi on zapevao, „okrenula stolicu na kontra stranu, sela i naslonila se na naslonjač te pomno pratila“ njegov nastup. Verujemo, nije joj bilo dosadno! Halid je istakao da, iako bi mnogi pomislili da zbog posla kojim se bavi nije reč o inteligentnoj osobi, prevarili bi se. „Ćićolina je jedna zaista načitana i izuzetno inteligentna osoba. Razgovori sa njom ostavljaju utisak izuzetno pametne osobe“, otkrio je Muslimović, razbijajući nam sve predrasude – izgleda da obrazovanje i „zanat“ ne moraju da se isključuju.

Produkcija za odrasle: Tuzla–Kalesija–Ohrid

I tu dolazimo do najšokantnijeg dela – Muslimović je u knjizi otkrio da su mu prijatelji, ni manje ni više, predlagali da pokrene snimanje prvih domaćih filmova za odrasle! I to ni manje ni više nego na relaciji Tuzla–Kalesija–Ohrid. U to vreme, Halid je već imao svoju produkcijsku kuću, a prijatelji su ga savetovali da krene i u tom smeru, jer je „taj posao bio veoma unosan“. Do tada su naše produkcije uglavnom radile sa licenciranim filmovima, umnožavale ih i distribuirale, ali ideja je bila da njegova produkcijska kuća snimi baš prve domaće filmove za odrasle. Znači, totalna inovacija!

Ipak, Halid kaže da je dobro razmislio o svemu tome. S jedne strane, bio je to „unosan posao“, ali sa druge, to „nikako nije išlo uz moje ime“. Odlučio je da odbije ponudu, jer nije želeo da svoje ime vezuje za takvu industriju, i danas smatra da je to bila ispravna odluka. Ubrzo nakon toga izbio je rat, pa do realizacije tih ideja nikada nije došlo, što pevač danas smatra dobrom odlukom. Kaže da nije siguran da je „ta industrija, ma koliko bila unosna, pravi put kojim treba ići neko ko se razvija u nekom drugom smislu, pevačkom, muzičkom i slično“.

Predrasude padaju

Međutim, i pored toga što je odbio ponudu, priznaje da mu je poznanstvo sa Ćićolinom pomoglo da sruši neke predrasude koje je imao prema ljudima iz te branše. Shvatio je, kaže, „da nikada ne treba suditi o ljudima na osnovu njihovog poziva kojim se bave“. Eto, naučili smo i mi nešto! Na kraju, ako ste mislili da je ovo sve, Halid je nedavno izneo i detalje afere sa kolegicom. Ma, kad je on u pitanju, izgleda da je uvek neka akcija!

Šta mislite, da li bi Tuzla–Kalesija–Ohrid produkcija promenila domaći šoubiznis?