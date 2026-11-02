Dara Bubamara sprema rođendan veka za sina: Evo ko će pevati, ali i ko je kaparisan pre Karleuše!

Zabava

Pevačica Dara Bubamara uveliko sprema gala slavlje za početak sledeće godine, kojim će proslaviti punoletstvo svog sina jedinca, Koste. I naravno, ne radi se o običnoj žurci! Dara, kad slavi, slavi – bez imalo štednje. Od najbolje dekoracije, preko hrane, do muzike, sve je isplanirano do poslednjeg detalja, jer, kako sama kaže, ludilo je u najavi!

Nedavno je priznala da je još pre godinu dana kontaktirala i kaparisala Majami bend, koji je u međuvremenu postao omiljen izbor među njenim kolegama za gotovo sva poznata slavlja. E, sad dolazi onaj sočni deo – Dara je otkrila da je Majami bend zvala i pre Karleuše. „Majami bend sam angažovala, njih sam dogovorila pre godinu dana. Koji bend je dobar, kao oni, taj bend svuda treba da svira“, jasna je Dara, a mi se potpuno slažemo.

Sve je to deo ludog plana za Kostino osamnaesto, a pevačica je otkrila da već prave pozivnice i da dosta razmišlja o organizaciji. „Dogovorila sam se sa muzičarima, sada pravimo pozivnice, dekoracija, ludilo. Dosta razmišljam o organizaciji celoj“, rekla je, a usput je najavila i neko venčanje, mada nije precizirala čije – možda nas čeka još iznenađenja!

Dara i njen bivši muž Milan, biznismen iz Pariza, za ovu priliku su odabrali najluksuzniju salu, i naravno, iskeširali su papreni novac. Jer šta je punoletstvo bez adekvatnog ambijenta, jel tako? A kad smo kod keša, posebna pažnja će biti na poklonu. Nagađa se da Dara i bivši spremaju poklon za naslednika, a u pitanju je verovatno luksuzna nekretnina i besni auto. Pa, ko ne bi poželeo takvu mamu i tatu za 18. rođendan? Sprema li se stvarno žurka decenije?